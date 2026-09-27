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Mahir Pjanić ušao je u Elitu 10, a kod kuće ostavio ženu i sina koji ga čekaju. Rijaliti učesnika izgleda da to mnogo ne dotiče, pa je odlučio da zaboravi da je oženjen. Prekršio je zavet na vernost i pred kamerama je suprugu prevario sa Slađom Krnjajić.

On je rekao da je Slađu primetio još na lekarskom pregledu.

- Ovo prema tebi je iskreno. Ovo niko ne može poremetiti. Samo ti možeš poremetiti. Nikada te neću napustiti - rekao je oženjeni Mahir.

- Kontroliši se malo. Nemoj da preterujemo - odgovorila mu je Slađa.

- Zadnjih 5 godina sam živeo pod maskom, zato volim pesmu "Maskenbal". Znaš uz koju pesmu hoću sa tobom da plešem? Oliver Dragojević "Podseti me šta to beše ljubav" - rekao je Mahir.

- Za tebe je pesma "Moj je život Švicarska, skoro pa savršen" - ubacila je Slađa.

1/7 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Printscreen

Žena podnela papire za razvod

Samo nekoliko dana nakon što je njen suprug ušao u Elitu 10, oglasila se Mahirova supruga Nejra i rekla da podnosi papire za razvod.

- Ovo je moje prvo i ujedno poslednje javno obraćanje. Želim jasno i nedvosmisleno reći da ne želim da me se na bilo koji način povezuje sa Mahirom, niti želim da se moje ime spominje u kontekstu njegovog privatnog života. Ne želim da se govori da Mahir ima ženu ili sina. Ne želim da me predstavlja kao njegovu suprugu, niti da se moje ime koristi u bilo kakvom kontekstu vezanom za njega - navela je ona i nastavila: