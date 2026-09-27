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Milena Kačavenda poznata je kao neko ko nema dlake na jeziku i ko često bez zadrške komentariše aktuelna dešavanja u rijalitiju. Dok je bila učesnica, otvoreno je govorila o svemu što se dešava pred kamerama, a sada budno prati i dešavanja u "Eliti 10".

Ovog puta otkrila je sočne detalje o aktuelnim odnosima, a posebno se osvrnula na Filipa Đukića, Filipa Cara i Aneli Ahmić.

"Đukić se sjeao, prnuo je u čabar, a ja sam mu sve rekla. Što se tiče Cara, to je sve rijaliti igra, a Aneli ne privlači Đukić, a ona živi od priče, tako da joj je sve ovo priča", rekla je Milena za Pink, pa dodala:

"Meni taj odnos deluje fejk, slušam Cara, sva ta priča mi je presmešna", rekla je Milena.

Kačavenda smatra da su Car i Anđela bili zajedno

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Marko Karović

Kačavenda se potom dotakla i Anđele Đuričić, i šokirala tvrdnjom da su ona i Filip Car bili zajedno, kao i da je Anđeli potrebna nova ljubavna priča.

"Njoj treba neka priča, njih je sve Car opalio, kada je bila kod njega sigurno, i Car i Karić i Matijević, imam ja tu mnogo toga da kažem, ali ima vremena. Takođe moram da dodam da raskid Anđele i Gastoza je smešno sve, njoj treba nova osoba", rekla je Milena.

Sa druge strane, prokomentarisala je i odnos Sandre i Janjuša, ne štedeći reči ni na njegov račun:

"A sa druge strane Sandra i Janjuš, on mindžoslav, pikolizac i piko paćenik, a ide onda jedna moja drugarica, pa druga moja drugarica, on me može bez mene."

Filip o odnosu sa Anđelom

Car je nedavno pred svima otkrio da je počeo da gleda Anđelu Đuričić drugim očima i da se zbog toga distancira od nje.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

Priznao je da ne želi da bude lažov i da mu se znoje dlanovi kada god neko vređa Anđelu, zbog čega više ne može da se pretvara da je doživljava samo kao drugaricu.