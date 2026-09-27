MAJA I ASMIN SE POVUKLI, A SAD JE SVIMA JASNO U KAKVOM SU ODNOSU! Fotografija govori više od reči
Bivši rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da nakon izlaska iz rijalitija pobegnu od gradske gužve i priušte sebi odmor.
Maja je na svom Instagram profilu podelila romantičan selfi sa Asminom, na kojem poziraju tik uz obalu mora, sa sunčanim naočarima.
Uz fotografiju sa plaže dodala je opuštajuću muziku, a svog izabranika označila uz emotikon plavog srca. Osim idiličnih prizora sa letovanja, Maja i Asmin iznenadili su javnost i odlukom da se na izvesno vreme potpuno povuku iz medija.
Sudeći po njihovim osmesima i opuštenoj atmosferi koja ih okružuje, čini se da su nakon svega odlučili da uživaju daleko od kamera i medijske pažnje, posvećeni jedno drugom i svojoj vezi.
Asmin i Maja se povlače iz javnog života
Asmin Duržić podelio je na svom Instagram profilu emotivan trenutak objavivši snimak video-poziva sa ćerkom Norom. Ubrzo nakon toga obratio se pratiocima kako bi stao na put svim gradskim nagađanjima i glasinama.
Otvoreno je progovorio o svom odnosu sa Majom Marinković, komunikaciji sa ćerkom, kao i razlozima zbog kojih je odlučio da se potpuno povuče iz javnog života.
"Da razjasnimo jednom zauvek - Maja i ja smo zajedno, srećni i sve je u najboljem redu. Ne moram svaki dan da kačim storije niti da svoj privatni život dokazujem javnosti. Povukao sam se iz javnog sveta, fokusiran sam na Maju, sebe i nove poslove. Nisam deo Elite, niti ću ikada više biti. I iskreno - tako mi najviše odgovara." - napisao je.