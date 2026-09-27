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Bivši rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da nakon izlaska iz rijalitija pobegnu od gradske gužve i priušte sebi odmor.

Maja je na svom Instagram profilu podelila romantičan selfi sa Asminom, na kojem poziraju tik uz obalu mora, sa sunčanim naočarima.

1/6 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durđić odlučili su da nakon rijalitija napuste gradsku gužvu i otputuju na zasluženi odmor. Foto: Printscreen, Kurir

Uz fotografiju sa plaže dodala je opuštajuću muziku, a svog izabranika označila uz emotikon plavog srca. Osim idiličnih prizora sa letovanja, Maja i Asmin iznenadili su javnost i odlukom da se na izvesno vreme potpuno povuku iz medija.

Sudeći po njihovim osmesima i opuštenoj atmosferi koja ih okružuje, čini se da su nakon svega odlučili da uživaju daleko od kamera i medijske pažnje, posvećeni jedno drugom i svojoj vezi.

Asmin i Maja se povlače iz javnog života

Asmin Duržić podelio je na svom Instagram profilu emotivan trenutak objavivši snimak video-poziva sa ćerkom Norom. Ubrzo nakon toga obratio se pratiocima kako bi stao na put svim gradskim nagađanjima i glasinama.

Otvoreno je progovorio o svom odnosu sa Majom Marinković, komunikaciji sa ćerkom, kao i razlozima zbog kojih je odlučio da se potpuno povuče iz javnog života.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

"Da razjasnimo jednom zauvek - Maja i ja smo zajedno, srećni i sve je u najboljem redu. Ne moram svaki dan da kačim storije niti da svoj privatni život dokazujem javnosti. Povukao sam se iz javnog sveta, fokusiran sam na Maju, sebe i nove poslove. Nisam deo Elite, niti ću ikada više biti. I iskreno - tako mi najviše odgovara." - napisao je.