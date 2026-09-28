Niko nije uspeo da ispuni zadatak, pa su otkriveni procenti glasova: Filip Car ima 90 odsto, Slađa Poršelina 9 odsto, a jedan učesnik 1 odsto.
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FILIP CAR POMEO KONKURENCIJU! Osvojio čak 90 odsto glasova, evo ko je morao da spakuje kofere i napusti Elitu 10!
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Voditelj Darko Tanasijević došao je do izolacije kako bi pokupio nominovane učesnike i odveo ih u diskoteku gde ih čeka izazov Velikog šefa.
Darko je objasnio da učesnici moraju kartonom da duvaju u ribice kako bi ih ubacili u tanjir. Ko najviše skupi ribica u tanjiru tom učesniku će se duplirati glasovi. Nominovani učesnici su se oko ove igrice namučili i niko nije uspeo da ispuni zadatak. Nakon neuspelog zadatka, voditelj je otkrio ko ima koliko rpocenata.
- Jedna osoba ima 90 posto gledalaca, druga ocba ima 9 odsto, a jedna osoba ima jedan posto. Devedeset procenata ima Filip Car, devet odsto ima Slađa Poršelina, a Jasmina Marković napušta Elitu - saopštio je Darko.
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