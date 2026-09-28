"ZGAZIĆU SVE LJIGAVCE" Slađa Poršelina novi je vođa u Eliti 10, najavila obračun sa mnogim cimerima: On joj je prva meta
Slađa Lazić Poršelina novi je vođa u "Eliti 10". Nju je na tu pozociju postavila izbačena učesnica Jovana Marković.
Slađa je tokom razgovora sa robotom Tošom najavila da će mnoge da unakazi tokom podele budžeta.
- Slađo, raduješ li se nameštenom vođstvu? - upitao je Toša.
- Nee, Tošo. Ja sam jedina žena koja nije nameštala svoje vođstvo. Oni su ljubomorni, sve ljigavce ću da zgazim - rekla je Slađa.
- Ko je ljigavac? - upitao je Toša.
- Terza je u mom prisustvu mnogo ogovarao tog malog ljigavca, svi se druže iz koristi ovde. Najljigaviji muškarac je Terza, s njim nikad ne znaš na čemu si. Oni se druže da bi jedni drugima platili piće - rekla je Slađa.
- Je l' moguće? - upitao je Toša.
- Ja sam na Zlatiboru platila piće njemu, Mateji i Đukiću - rekla je Slađa.
- Koga ti lažeš, bre? Beži, metlo jedna - rekao je Terza.
- Moj otac i ja smo ti plaćali ručak, došao si sa 230 dinara. Ti si zbog mene došao ovde. Zaljubila sam se u drugog muškarca- rekla mu je Slađa.
- Pali, klošarko jedna, videli smo kako si mi menjala ulje - rekao je Terza.
- Ti si jedan žigolo, sram te bilo. Moj otac je za tvog gospodin - rekla je Slađa.