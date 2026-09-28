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Slađa Lazić Poršelina novi je vođa u "Eliti 10". Nju je na tu pozociju postavila izbačena učesnica Jovana Marković.

Slađa je tokom razgovora sa robotom Tošom najavila da će mnoge da unakazi tokom podele budžeta.

- Slađo, raduješ li se nameštenom vođstvu? - upitao je Toša.

- Nee, Tošo. Ja sam jedina žena koja nije nameštala svoje vođstvo. Oni su ljubomorni, sve ljigavce ću da zgazim - rekla je Slađa.

- Ko je ljigavac? - upitao je Toša.

- Terza je u mom prisustvu mnogo ogovarao tog malog ljigavca, svi se druže iz koristi ovde. Najljigaviji muškarac je Terza, s njim nikad ne znaš na čemu si. Oni se druže da bi jedni drugima platili piće - rekla je Slađa.

1/6 Vidi galeriju Slađa Lazić Poršelina Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic/Kurir

- Je l' moguće? - upitao je Toša.

- Ja sam na Zlatiboru platila piće njemu, Mateji i Đukiću - rekla je Slađa.

- Koga ti lažeš, bre? Beži, metlo jedna - rekao je Terza.

- Moj otac i ja smo ti plaćali ručak, došao si sa 230 dinara. Ti si zbog mene došao ovde. Zaljubila sam se u drugog muškarca- rekla mu je Slađa.

1/5 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić, Printscren

- Pali, klošarko jedna, videli smo kako si mi menjala ulje - rekao je Terza.

- Ti si jedan žigolo, sram te bilo. Moj otac je za tvog gospodin - rekla je Slađa.