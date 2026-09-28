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Produkcija Elite 10 uputila je oštro upozorenje učesnicima rijalitija zbog nepoštovanja propisa na imanju. 

U rijaliti programu "Elita 10" ponovo je došlo do kršenja osnovnih pravila, zbog čega se oglasio Veliki šef uz upozorenje da ponašanje takmičara neće izaći na dobro.

Elita 10 Foto: Printscreen Pink

Povodom novih prekršaja, istaknuta su ključna pravila kojih se svi učesnici moraju pridržavati tokom boravka u rijalitiju:

  • Nošenje bubica i mikrofon: Učesnici moraju stalno da nose svoje bubice, osim kada legnu uveče da spavaju. Od trenutka skidanja bubica zabranjen je bilo kakav razgovor među takmičarima, a svako gašenje, skidanje ili ometanje rada mikrofona strogo se kažnjava. Takođe, učesnici su dužni da na zahtev organizatora menjaju baterije i vrati istrošene, bez bacanja po imanju.
  • Zabrana tajne komunikacije: U rijalitiju je dozvoljeno komunicirati jedino govorom, dok su šaputanje, govor znakovima i dopisivanje strogo zabranjeni.
  • Zabrana spavanja tokom dana: Spavanje u toku dana je najstrože zabranjeno, s tim što je Odabranima dozvoljeno da spavaju do 12 časova.
  • Kretanje i kontakt sa obezbeđenjem: Takmičari su ograđeni zidinama i svako napuštanje ograđenog dela se kažnjava. Pored toga, strogo je zabranjen bilo kakav razgovor sa ljudima iz obezbeđenja.
  • Odnos prema produkciji: Svaki učesnik je dužan da sarađuje sa zaposlenima u produkciji. Odbijanje saradnje, vređanje članova ekipe, kao i pominjanje produkcije i RTV Pink u negativnom kontekstu smatra se prekršajem za koji produkcija sama određuje kaznu.
  • Pravila za kuću Odabranih: U kuću Odabranih smeju ulaziti samo Odabrani i vođa. Odabrani imaju pravo prvenstva ulaska u prodavnicu, nedeljne žetone za pranje veša, kao i obavezu da prisustvuju čitanju pisama.
Elita 10 Foto: Printscreen Pink

Ukoliko takmičari nastave sa ignorisanjem ovih pravila, produkcija je jasno stavila do znanja da će uslediti finansijske i druge sankcije.

Podsetimo, produkcija je već upoznala sve učesnike pravilima rijalitija, koje sadrže čak 31. tačku. 

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