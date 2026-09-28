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Slađa Poršelina napravila je pometnju tokom podele budžeta u „Eliti 10“ kada je otvoreno podržala mogućnost da Karlo Ječminek i Uroš Stanić započnu emotivnu vezu. Dok je obrazlagala zbog čega Karlu daje srednji budžet, nahvalila je njegov karakter i ponašanje u rijalitiju, a zatim iznela utisak da je prema Urošu već razvio emocije.

Slađa nije krila da joj se Karlo dopada kao učesnik, ističući da ga vidi kao autentičnog i iskrenog momka koji se ne trudi da se dodvorava drugima zarad kadra.

- Srednji budžet ide Karlu. Karlo je nekako svoj, sposoban, nije kadruša, preiskren je. On ima X faktor i ne čepi se nikome. Mislim da ima emocije prema Urošu. Mislim da se zaljubio. Ja vas podržavam. Meni jako prijaš i dobra si osoba - rekla je Poršelina.

1/8 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

Njena procena odmah je privukla pažnju, posebno zato što se odnos Karla i Uroša već neko vreme nalazi pod lupom ukućana.

Kada je došao red na Uroša, Slađa je takođe imala dosta pohvala, ali mu nije prećutala ono što joj smeta u njegovom ponašanju.

- Ti si sredstvo mnogih rijaliti igrača, da te stave u prvi plan, da se možda i posvađaš. Imaš X faktor i mnogo si napredovao. Kod tebe mi se jedino ne sviđa jer nemaš balans. Verbalno si potkovan. Mislim da se igraš sa mozgovima. Mnoge ljude ponižavaš i iskaljuješ se na nama za stolom - rekla je Slađa.

Uroš je, međutim, njene reči prihvatio veoma dobro.

- Hvala, Slađo, puno. Sviđa mi se tvoja podela. Ti si jedna normalna i prizemna devojka. Nisu upoznali pravog Uroša Stanića u ovoj sezoni. Ako se probudi đavo u meni, bolje da beže - poručio je Uroš.

Foto: Printscreen

Njihov odnos već izazivao ljubomoru i spekulacije

Odnos Uroša i Karla nije nova tema u Beloj kući. Uroš je ranije otvoreno govorio da želi da se približi Karlu, čak se raspitivao kod drugih učesnika da li između njih postoji hemija i najavljivao da će krenuti u „akciju“ osvajanja njegovog srca.

Situacija se dodatno zakomplikovala kada je Karlo postao blizak sa Daliborom Zarićem, koji ga je čak i šišao, što je kod Uroša izazvalo ljubomornu reakciju. U jednom trenutku je dramatično poručio da „odustaje od Karla“ i da ga prepušta Daliboru.

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