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Ljubavni odnosi aktuelnog učesnika “Elite 10“ Filipa Cara privlače veliku pažnju javnosti i uvek su jedna od glavnih tema kako u Beloj kući, tako i van nje.

Filip je tokom odmora od rijalitija vreme provodio u Hrvatskoj gde je upoznao i atraktivnu crnku Katarinu (30), na društvenim mrežama poznatiju kao Keti, koja je uspela da osvoji njegovo srce, ali njihov odnos bio je izuzetno turbulentan. Katarina i Filip prekinuli su ljubavnu romansu, a ona je određeni period ćutala, te je njihov odnos bio misterija, a sada je u svom prvom intervjuu otkrila sve o ljubavi sa Carem, ali i razlog zašto je odlučila da progovori o svemu.

- Nisam se do sada nikada oglašavala i ovo je prvi intervju koji dajem na ovu temu i red je došao da i ja priznam neke stvari. Nisam imala potrebu da se oglašavam jer nisam iz javnog sveta, a međutim pošto su ušli i Filip i Laura i ljudi mi šalju isečke gde me indirektno, ali i direktno spominju odlučila sam se odazvati na poziv i odgovoriti na pitanja. Sve je ostalo enigma i nepoznanica. Prošla sam kroz težak period i pretrpela sam svašta i pratilo me je da sam ja kriva za naru

šen odnos Aleksandre i njega – rekla je na početku Katarina, a onda se osvrnula na druženje sa Laurom i njeno ponašanje.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Lauru sam upoznala preko jedne zajedničke prijateljice i ne mogu da kažem da smo jako bliske, ali smo se upoznale i čule se. Nisam znala za njen ulazak do par dana pred početak “Elite“, a ona je meni rekla tada da joj je Filip pomogao oko ulaska u “Elitu“. Međutim, ostale detalje mi je prećutala. Nije mi rekla da je tu nešto bilo ovo leto na moru, pre samog ulaska i zasmetalo mi je što mi to nije sama rekla, već sam saznala na takav način. Sve je ovo bilo za očekivati, jer je sve ovo počelo pre “Elite“. Ona me spominje prva, ništa loše, ali nema potrebe da se spominjem kako bi on započeo neku temu i razgovor. Čula sam da su se upoznali letos da su tu pali poljupci i zagrljaj, a sad je usledilo nešto konkretnije, a dala sam podršku i njemu i njoj pred ulazak ne znajući da su bilo šta imali.

Keti se osvrnula i na njen odnos sa Filipom, te na određene teme stavila tačku, a dotakla se i njegove bivše devojke Aleksandre Nikolić sa kojom Car ima ćerku.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Čuli smo se pred ulazak i on je meni rekao da u njemu imam prijatelja i šta god mu treba da je tu za mene. On je sam izneo neke neistine za koje mi se kasnije izvinio i rešilo smo to sve i sada smo u dobrim i prijateljskim odnosima. Sa druge strane, sa Aleksandrine strane bilo je dosta neistina i mnogi od njene podrške su tvrdili da sam ja razlog njihovog raskida, ali to nije istina. U trenutku kada sam upoznala njega znala sam da je on slobodan muškarac što mogu svedočiti i moje prijateljice i njegove prijatelji i pravo pitanje je koji je tačan uzrok zašto oni nisu bili zajedno pre našeg upoznavanja, a tu se nešto moralo dešavati pre dolaska mene. Sve krivice su bile na meni, a nije baš tako – iskreno je rekla ona, a onda se osvrnula i na razgovore Filipa i Cara.

- Prisustvovala sam nekolicini, gde su se dogovarali za papire vezeno za dete i ti razgovori su bili dokaz da nisu bili zajedno. Sve je bilo u smeru kako će rešiti određena pitanja. To su bili razgovori, ali bile su osetljive teme i to je zvučalo kao dvoje ljudi koji raspravljaju na određenu temu i jasno je bilo da nisu bili u dobrim odnosima.

"Pritisak mi nije prijao"

Nakon atraktivne crnke Filip se pomirio sa Majom, a sva dešavanja tada između Marinkovićeve i njega su joj stvarali veliki pritisak.

1/17 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printscreen

- Nije Maja konkretno kriva za kraj tog odnosa, ali u to vreme tu se pisalo svašta o pozivima sa skrivenog broja i to je bilo zbunjujuće za mene devojku, koja nije iz javnog sveta. Pričalo se o pozivima, ko koga zove i nisam za to i taj pritisak mi nije seo najbolje, ali da je neko drugi krivac to ne – otkrila je ona koja se i nakon svega čula sa učesnicom “Elite 9“.

O ulasku u Elitu 10

Nakon što su je njen bivši partner, ali i njena drugarica spominjali na imanju u Šimanovcima, mnogi se nadaju da će uskoro i Katarinu videti u Beloj kući.

- To je nemoguće i mnogi su mi pisali kada ulazim u “Elitu“, ali iz perspektive se ne vidim tamo i mislim da to nije za mene. Ne bih izdržala toliko dugo zatvorena i ne vidim se trenutno tamo. Kada bih ušla sa njim verujem da bi imali odličan odnos, pozdravila bih ga naravno i verujem da bi tamo razmenjivali savete i stvarno mu želim da se pokaže u najboljem svetlu. Što se nje tiče nemam joj ništa ni poručiti, ali ko zna, pitala bih je zašto mi neke stvari nije rekla, jer ja to ne zameram – žestoko je rekla ona.

Kurir.rs/Blic