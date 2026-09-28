Slušaj vest

Nekadašnja učesnica „Elite“, Sofija Janićijević, otvorila je dušu i progovorila o brojnim temama. Najpre je otkrila zbog čega je, nakon prvog učešća, odlučila da nastavi svoju rijaliti karijeru, a potom priznala da smatra da je ipak trebalo da napravi pauzu kada joj se za to ukazala prilika.

Iskreno priznanje o dugovima

Pre nego što se pridružila šouu, naime, Sofija je vodila jedan salon nameštaja; onda, njega je morala da zatvori zbog pretnji upućenih njenoj majci. Dugovi, međutim, "vratili su je u Elitu".

1/4 Vidi galeriju Sofija Janićijević u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

- Tačno je. Zbog nekih dugova zbog tog salona ja sam ušla u "Elitu 8". Međutim, nije mi bila namera da ga zatvorim u potpunosti, već da nastavim sa novcem koji bih zaradila. Prevelike su bile pretnje zbog svega što se dešavalo u rijalitiju, tako da nije bilo mogućnosti da ga otvorim ponovo. Postoje fanovi i fanatici, pa ako klasiramo, neka budu fanatici koji su bili podrška neke suprotne strane - izjavila je Sofija, pa je potvrdno odgovorila i na pitanje da li je istina da joj je dečko s kojim je bila šest godina u vezi branio da uđe u rijaliti.

- Da. Bio je spreman da plati iznos koji bih ja zaradila te sezone, samo da ne uđem, ali ja sam ga ostavila iz nekih drugih razloga. Nisam htela čak ni da mi pomogne za salon nameštaja koji je bio u krizi, želela sam sama da zaradim u "Eliti" - napomenula je ona.

"Terza je klečao"

- Nije bilo vreme za to. Nisam ga dovoljno poznavala. Verovala sam, možda zbog tog zatvorenog prostora, u neke bajke koje sam čula od njega. Izašla sam iz duge veze i mislila sam da je on taj neko ko mi je trebao u tom trenutku. I napravila veliku grešku, jer sam time rasturila jednu porodicu - istakla je Janićijevićeva, koja Terzu smatra osobom koja je "na sve spremna zarad rijalitija".

1/5 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić, Printscren

- Da. Upravo je takav lik i zbog toga smo prekinuli prvi put našu vezu u "Eliti". Mislim da sam mu ja samo bila jedna prelazna putanja, kako bi ostavio Milicu u tom trenutku, jer kako je meni tvrdio, nije je nešto specijalno ni voleo i kada je saznao da je trudna, bio je srećan, ali, pre toga je i prevario i bio i s drugom devojkom, tako da njihova ljubav nije baš takva kakva se sada nama predstavlja - priča Sofija, koju je Terza "i na kolenima molio kasnije, da se pomire".

- Da. Znao je često da shvati gde je pogrešio i kada zna da je pogrešio ili da će me izgubiti, bio je spreman na razne vrste molbi, čak jednom je i klečao - tvrdi Sofija, koja je zatim potvrdila i da je vremešni Dane hteo da joj kupi kuću ukoliko ne ode u rijaliti.

Ostala bez kuće

- Da. To sam odbila zato što sam želela da uđem u "Elitu 9", jer mislim da sam mnogo nepravedno prošla u "Eliti 8". Htela sam da me negde totalno drugačije gledaoci dožive i shvate na neki drugi način. Međutim, mislim da mi je greška što sam uopšte ušla prošle sezone. Ipak je trebalo da bude jedna mala pauza - iskrena je bila ona u pomenutoj emisiji.