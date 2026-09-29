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Ulazak Glorije Jelovac u „Elitu 10“ odmah je izazvao pažnju ukućana, posebno zbog činjenice da nova učesnica iz spoljnog sveta već poznaje nekoliko ljudi koji se trenutno nalaze u rijalitiju.

Bivša verenica nekadašnjeg učesnika "Zadruge" Marka Osmakčića, koji je rijaliti napustio tako što je njegov otac lažirao sopstvenu smrt, su ponedeljak je postala deo ekipe u Beloj kući, a već tokom prvih razgovora otkrila je sa kim je ranije bila bliska.

Glorija nije nepoznata ni Filipu Caru, Stefanu Kariću i Aneli Ahmić, dok je sa Laurom Prgomet, kako je sama otkrila, svojevremeno bila veoma bliska i dva meseca su živele zajedno.

Upravo je Laura kasnije razgovarala sa Dačom Virijevićem i iznela detalje o svom odnosu sa novom učesnicom, ali i o njenom poznanstvu sa Filipom Carem.

Dača je primetio Glorijin fizički izgled, a zatim se zainteresovao za njenu prošlost i odnos sa Carem.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Lepa ti je ova drugarica. Liči na Situ Ahmić. Znači, bila je intimna sa Carem. Jesu oni bili zajedno? - pitao je Dača.

Laura je potom otkrila da je sa Glorijom jedno vreme čak živela u Beogradu, ali da je njihov odnos u jednom trenutku narušen zbog svađe.

- Živele smo zajedno dva meseca u Beogradu na vodi. Bile smo jako bliske, ali tamo smo imale svađu zbog koje sam se ja vratila u Zagreb. On kaže da ga je uhodila - iznela je Laura.

Dača je želeo da sazna više o odnosu Glorije i Cara, pa je upitao Lauru da li su njih dvoje bili u vezi ili je njihov odnos bio drugačije prirode.

- Jesu li oni bili zajedno, u kakvom su odnosu bili? Kako sebi daje za pravo da ga uhodi ako su samo u kr*s kombinaciji? - pitao je Dača.

Laura je na to napravila paralelu sa sopstvenim odnosom sa Stefanom Karićem i nagovestila da bi između nje i Glorije tek moglo da bude novih sukoba i otkrivanja detalja iz prošlosti.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Bili su u istom odnosu kao ja sa Karićem. Imamo dosta da ispričamo jedna o drugoj. Ja o njoj više ako uđemo u sukob - rekla je Laura.

S obzirom na to da Glorija sada deli prostor sa ljudima koje poznaje iz perioda pre rijalitija, njena poznanstva i odnosi iz spoljnog sveta mogli bi da budu jedna od tema koja će obeležiti njen boravak u „Eliti 10“.