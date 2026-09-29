„Iskreno si me baš razočarao i povredio. Uhvatili su te u mašinu da bi im dao oružje u ruke da bi mogli svaki dan da me vređaju. Ti uopšte nisi svestan kako je to izgledalo kad mi njih dvojica nabijaju to na nos. Taj momenat je meni katastrofalan bio, ja se i sada osećam loše zbog toga. Mene oni ne mogu da povrede, možeš ti”.

Carovo opravdanje i priznanje nemoći

„Ja sam sinoć doživeo fras jer ja kad god sam pričao ti si ili pušili ili me prekidala. Ja sam se s njih troje svađao zbog tebe, a ti dok se ja svađam zbog tebe pričaš sa Dačom i Slađom. Ja razmišljam da li da otkinem Ivanu loptu kao tenisku lopticu, šta da uradim i ti u tom momentu pokazuješ da te boli k rac šta ja pričam. Meni se desilo isto što i tebi na nominacijama, a ja sam samo hteo da mu objasnim da te podržavao kada si bila gora, a sada te ne podržava. Iz nemoći onako bez snage da ih ne udarim sam to rekao. Meni ne odgovara kad tebe psuju i govore ti toliko odvratne stvari. Nisam uopšte na taj način to mislio, zato mi je toliko i krivo. Ti imaš 90 posto dobrog u sebi, a tih 10 posto su tvoje greške. Ti si jedina osoba u kući koju ja nikad neću uvrediti, a prvi je Stefan skočio i rekao da zna da ne mislim tako s kojim sam ja u sukobu. Borim se sat vremena da im nešto objasnim, a tebe boli d pe i teraš svoja posla”.