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Glorija Jelovac prošle noći uselila se u desetu sezonu najgledanijeg rijalitija i impresionirala mnoge takmičare svojom lepotom, ali mnogima je zapazao za oko i to da je verena upravo za Marka Osmakčića, bivšeg takmičara rijaliti ''Zadruge''.

Ona je istakla da ima Markovu podršku i da će mu biti verna, ali je isto tako i navela da jedan period nisu bili u dobrim odnosima i da su se svađali.

Obzirom da mnogima nije bilo jasno da li su ona i Marko zajedno ili ipak nisu, mediji su kontaktirali njega kako bi otkrio pravu istinu.

IMG_7180.jpg Foto: Printscreen Instagram

Na samom startu razgovora, Marko je istakao da mu se dopao ulazak Glorije Jelovac, ali da je imala veliku tremu.

- Ispratio sam sve sinoć. Meni je stvarno stalo do nje i kako je ljudi gledaju, važno mi je kao da sam ja unutra. Ne bih voleo da dam na nju, ona meni mnogo znači. Pojela je trema, ja znam kakva ona zna biti kad se opusti, to je bilo previše očigledno. Znam kakva je kad je svoja - istakao je Marko za Pink.rs

Marko Osmakčić se osvrnuo i na njihov odnos, za koji kaže da je u sjajnom stanju sada.

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

- Ja sam i dalje s njom, nismo prekinuli. Imali smo turbulencije i svađe, ali ja stojim maksimalno iza nje. Verujem joj u svakom momentu, ulila mi je poverenje i nemam razloga da drugačije gledam na to. Biće bolje, znam šta zna i razvaliće ovaj rijaliti - rekao je Marko.

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