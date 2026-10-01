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Prošlo je 40 dana od smrti ocaBore Santane, a on se polako vraća svakodnevnom životu iako s enosi sa velikim gubitkom.

Bivši rijaliti učesnik je otvorio dušu o bolu, bivšim ljubavima, rijalitiju i devojkama. Santana je priznao da nije još uvek svestan gubitka koji je doživeo.

- Prošlo je 40 dana od smrti mog oca. Izpustio sam se malo sa Đanijem i prijateljima, red je da se izađe jer sedenjem kod kuće niko se neće vratiti. U duši žalim oca, ali život mora da ide dalje. Mi još nismo svesni da nam je otac umro, kao što nismo svesni ni za majku koja je preminula pre 15 godina. Ali hajde da pređemo na pozitivnije teme da ne ispadne da patetišem jer ja nikada nisam patetisao. Došli su mi prijatelji iz Berlina i Beograda kod kojih sam radio veselja da skrenem misli i popijem piće - rekao jeBora koji kaže da je otvoren i za novu ljubav posle svega što mu se dogodilo.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen, Printscreen

- Uvek sam otvoren. Na ljubavnom planu sam rasterećen, ne želim nikome da se pravdam gde sam i s kim sam.

Otkrio je da li je raskrstio sve sa Anastasijom.

- Raskrstio sam sa svakom ženom i sa rijaliti vezama koje su mi uvek donosile samo deblji kraj da izvučem. Ja sam slobodan momak, a da li u spoljnom svetu imam jednu, dve ili tri devojke — to neću reći, ali emotivno sam prezadovoljan. Anastasiju neću ni da spominjem, ne želim da dajem na značaju nekome ko je prvi put na televiziji pored mene koji sam 12–15 godina na estradi. Želim joj sve najbolje.

Bora kaže da ga žene jure.

- Ne tražim ja njih, one traže mene. Mnoge me traže, smršao sam, vratio kilažu i imam harizmu. Unutra sam svesno bio apa-drapa, ali ja sam Bora Santana — institucija i ime. Poštujem ljude koji nemaju, ali ne poštujem folirante i „bezdinarkoviće” iz rijalitija koji glume zvezde a nemaju kutnjak u glavi.Napolju sam četiri godine i napravio sam imperiju — stanove, lokale i vikendice. U rijaliti nisam ulazio zbog novca nego zbog emotivnih problema. Vratio sam se svom poslu, nastupi i veselja kreću, produkcija i estrada su uz mene.

O rijalitiju

Svi govore kako Filip Đukić svima ćuti.

- Ćuti svima, od Cara pa nadalje. Ne sme da se ćuti i pravi fin, nego ne daš na sebe. Ne kajem se ni za šta u rijalitiju, osim za neke sitnice. Pominjali su me svih 10 sezona jer smo mi institucije koje su podigle Zadrugu 1 i Elitu. Ne patim od kadra, narod me poštuje.

Uroš Stanić tvrdi da su se čuli tokom leta.

- Izjavio mi je saučešće, zvao me je 5–6 puta sa 10 različitih brojeva i ja sam mu odgovorio iz poštovanja. Nikada mu nisam pretio niti ga vređao, hvala svima u takvim situacijama i to je to - rekao je Santana koji je komentarisao učesnike ovogodišnje Elite.

- Meni je najjači utisak ostavila Laura, top je. Jedini minus tamo je Ivan Marinković zato što komentariše sve, a ne gleda svoj život. Najveći poraz i gubitak u životu je kada ti punoletno dete od 18–19 godina promeni prezime.

Na konstataciju da mnogi priželjkuju njegov ulazak u Elitu, Bora se nije branio.

- Otvoren sam za sve, ja sam deo te kuće i spremaju se novi projekti, pa ćemo videti šta ću i koliko raditi.

Besan na Milicu Kemez

Neizostavno je i pitanje o Milici Kemez, njegovoj bivšoj supruzi. Njih dvoje su nakno razvoda Bora je ušao u rijaliti, a Milica je u međuvremenu podnela prijavu nadležnim organima zbog pretnji.

1/6 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Instagram, Printscreen

- To me stvarno ne zanima.Nismo se čuli niti imam njen broj. Prijavila me je iz rijalitija da sam joj pretio, ali nisam joj pretio niti joj želim zlo. Ako hoće neka pravi kuću, ako hoće da prodaje neka proda meni prvom - rekao je Bora i prokomentarisao njen voditeljski uspon.

- Sve su to moje zasluge i moji kontakti. Njen projekat mi se ne sviđa jer je dosadan, a ja volim originalnost. Kad ja budem pokrenuo svoje podkaste, to će biti pravo i originalno.