Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Jelena Batos ponovo prolazi kroz težak period. Nakon brojnih zdravstvenih problema sa kojima se već suočavala, Jelenu sada očekuje još jedna operacija, a ona je odlučila da sa svojim pratiocima podeli detalje kroz koje trenutno prolazi.

Jelena se oglasila na Instagramu, gde je objavila fotografiju iz bolničke čekaonice, na kojoj se vidi zakazani termin za predstojeći zahvat. Kako je navela, obavila je važne preglede koji prethode operaciji, a posebnu pažnju privukla joj je i simbolika brojeva koju je primetila.

1/6 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Jelena Batos ponovo se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima i otkrila je da mora ići na novu operaciju. Foto: Printscreen, Printscreeen

„Obavila sam jako bitnu kontrolu pred operaciju i opet sve jedinice kao i prošle godine pre i tokom operacije. Slučajnost? Rođena 11.1, 5:55“, napisala je Jelena u svojoj objavi.

Jelena je ranije otkrila da joj je dijagnostikovan tumor na štitnoj žlezdi, koji je otkriven sasvim slučajno, tokom ispitivanja drugih zdravstvenih problema.

Kako je objasnila, lekari su čak šest meseci pokušavali da utvrde zbog čega joj se javljaju tegobe na levoj strani tela. Nakon detaljnih ispitivanja, utvrđeno je da su limfni kanali i žlezde na levoj strani znatno manji, zbog čega njen organizam ne može adekvatno da se čisti.

Pored toga, Jeleni je ranije pronađen i tumor u kostima glave, o čemu je takođe javno govorila, naglašavajući da tada nije osećala nikakve bolove.

Kada je reč o tumoru na štitnoj žlezdi, Jelena je otkrila da nije opasan po život, ali da je hormonske prirode i da raste pod uticajem stresa. U početku je pokušala da problem reši alternativnom medicinom, bez korišćenja tableta, međutim, tumor se u međuvremenu proširio.

S obzirom na to da je stigao do glasnih žica i glavne arterije, hirurško odstranjivanje postalo je neizbežno. Iako predstojeću intervenciju opisuje kao svoju najblažu operaciju do sada, Jelena priznaje da nije lako ponovo prolaziti kroz sve što nosi jedan ovakav zahvat.

Uprkos strahu i umoru od čestih odlazaka na operacije, Jelena je odlučna da nastavi svoju borbu. Kako je istakla, prihvatila je situaciju u kojoj se nalazi i ne namerava da odustane, već kroz sve izazove nastavlja da ide uzdignute glave.

Imala tešku operaciju

Podsetimo, Jelena se i ranije borila sa teškim oblikom tumora u predelu glave. Tokom prethodnog zahvata uklonjen joj je glavni tumor, ali su u obrazu i ispod oka ostala četiri manja zrnca tkiva, dok su joj u vilicu ugrađeni metali i proteza.

1/5 Vidi galeriju Jelena Batos imala operaciju Foto: Printscreen

U svojim ranijim obraćanjima, Jelena je otvoreno opisivala tešku borbu sa bolešću, ističući da najveću snagu i volju za životom pronalazi u svojoj deci. Tada je podelila i reči svog lekara, hirurga sa 38 godina iskustva, koja joj je priznala da je retko viđala takvu hrabrost i upornost kod pacijenata.

Iako je pokušavala da alternativnim metodama spreči dalje širenje bolesti putem krvnih sudova, Jelena se sada sprema za novu hiruršku intervenciju, dok joj mnogobrojni pratioci upućuju poruke podrške i molitve za brz oporavak.