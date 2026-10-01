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Nakon što je Stojin sin, Milan Popov za kratko vreme okončao odnos sa mladom Radojkom, i to ubrzo nakon njihovog intimnog odnosa, među ukućanima su počele da kruže priče da ju je iskoristio. Upravo zbog toga, Milanu je u emisiji stiglo pitanje koje je direktno otvorilo ovu temu.

Skandalozan potez nakon raskida

Milan Popov Foto: Printscreen

- Da li je moguće da si rekao da si iskoristio Radojku? - glasilo je pitanje.

Milan je odmah negirao da je izgovorio takve reči, te objasnio da je njegova reakcija bila ironična i da je do nje došlo nakon što je, kako tvrdi, bio predmet ismejavanja tokom emisije na radiju.

- Ja to nisam rekao. Ja sam to ironično potvrdio jer sam bio predmet ismejavanja u radiju - govorio je Milan.

Rada pod stresom: "Moji su videli ponašanje koje nikada ranije nisu"

Radojka Rada Jovanović priznala je da joj boravak u rijalitiju i raskid teško padaju, ali da se trudi da se opusti. Kako je navela, zbog stresnih uslova i nedostatka hrane je smršala, te je poručila da ne planira ulazak u novu vezu.

-Smršala sam pod stresom sam. Nemam hrane, takvi su uslovi. Neću stupiti u neki drugi odnos. Nije mi teško, opuštam se. Dok sam bila u vezi to me je navelo na neko ludilo. Moji su mi rekli da ne radim neike stvari koje sam ja uradila. Mislim da nisam toliko loše stvari uradila. Možda su pod stersom, jer ovo moje ponašanje nikada nisu videli - rekla je ona.

Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Ona je dodala i da su joj bližnji skrenuli pažnju na postupke koje je napravila, dodajući da su njeni verovatno pod stresom jer reakcije koje je pokazala u vezi nikada ranije kod nje nisu videli.

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STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV