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Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški sumirala je utiske nakon uzbudljivih putovanja po Evropi i otkrila da je spremna za potpuno novo poglavlje, pa čak i promenu broja telefona. Iako trenutno uživa u slobodi i stavila je tačku na odnos sa Viktorom, priznala je da postoji udvarač koji uveliko pokušava da osvoji njeno srce.

Posebnu pažnju privuklo je njeno iskreno priznanje o Filipu Caru, sa kojim se čula pred sam njegov ulazak u „Elitu“, istakavši da ju je njegova emotivna poruka rasplakala.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

"Mnogo sam odmarala. Španija je prelepa, sa Borisom i sa majkom sam bila. Zamislite koji sam ja baksuz, trebala sam da idem kod prijateljice i onda čitam obaveštenje umro Šejk, 10 dana su trajali dani žalosti u Dubaiju. Onda sam otišla u Berlin na 7, 8 dana. Sutra idem da menjam broj telefona. Što se tiče Viktora, previše sam mu dala reklamu, a za sada ne postoji niko nov, ali neko pokušava da pridobije moje srce. Želim da provedem vreme malo sama. Moram da cenim svoju slobodnu" - rekla je Mina Vrbaški, pa nastavila:

"Kada sam u vezi ja sam ista kao kad sam slobodna, ja ulazim u sve iskreno, a na drugoj strani je da li će da shvati da sam ja ozbiljna i iskrena. Viktor voli te starije, Radu Manojlović obožavam. Sa Filipom Carem sam se čula pre nego što je ušao u Elitu. Imao je emotivnu poruku i rasplakao me je. Pratim njega, on je meni drag takav kakav jeste iako mi je bivši. Da nismo bili zajedno, kao prijatelji bi bili savršeni tandem, dosta se razumemo. Filipu nije uneta moja poruka u rijaliti, on zna da sam mu ja podrška. Mene su mnogo osuđivali zbog postupaka, to je tada tako bilo, ali se stvari menjaju. Laura mi je top, ali treba da povuče ručnu" - pričala je Mina.

Mina Vrbaški oplela po Viktoru

1/6 Vidi galeriju Viktor Gagić Foto: Kurir, Boba Nikolić

Podsetimo, Mina je nakon završetka „Elite 9“ raskinula vezu sa Viktorom Gagićem, a tom prilikom nije krila koliko je bila razočarana.

- Svima želim svu sreću, mislim da će tamo mnogima biti teško bez mene i mog učešća, jer ja uvek napravim haos, a obzirom da mene nema, mislim da neće biti ni drugih. Viktor će uvek biti bivši dečko Mine Vrbaški. Kad se budem vratila sa odmora idem kod advokata, čula sam šta je izjavio, izalaziće sigurno iz Elite na suđenja. Iskreno birala bih i tu da se ne vidimo. Tužiću ga jer je rekao da sam ja bila pod supstancama, znam da je na sudu validno da se radi i poligraf, može dlaka iz temena da se izvuče. Ja neću dopustiti da moja majka i brat doživljavaju nervne slomove. Ulazi u rijaliti da mi isplati odštetu, sve ću mu uzeti" - pričala je Mina, pa dodala:

- Bio je sa drugaricom moje majke, tada je imao 16. godina. To se on pohvalio mojoj mami, znam o kome se radi, ona je malo starija od moje majke. Nisam znala u šta se upuštam. Svaki sledeći put kad budem ulazila u neki odnos dobro ću upoznati partnera, neću da se zalećem. Moja porodica je 10 godina na tapeti, za nju nikad ništa loše nije izašlo.

kurir.rs/blic