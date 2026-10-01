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Jordanka Denčić iznela je sve detalje sukoba sa Kristijanom Golubovićem sa kojim je bila bliska prijateljica. Ona je otkrila pozadinu njihovog sukoba i rekla da joj je pretio.

Jordanka je rekla da više sa njim nema kontakt kao i da ga je blokirala.

- Nismo ni u kakvom odnosu, čovek je počeo da laže za neke stvari koje se nikada nisu desile. On je bio patološki zaljubljen u mene, hteo je da bude zaljubljen u mene, imam poruke gde je pisao da želi da mi pravi dete. Ja sam mu rekla da ga gledam kao prijatelja i da ne možemo biti zajedno, plus može otac da mi bude. On se iskompleksirao. Dugovao mi je neke pare i ja sam trebala da idem da uzmem pare. On mi je rekao da je želeo da objavi privatan snimak njega i Kristine, ja sam mu rekla da to ne radi jer onda ispada cinkaroš. On mi je na to odgovorio: "Hoćeš sada da ti razvalim vilicu?". Blokirala sam ga nakon toga i više mu se nisam javila - rekla je, pa otkrila pozadinu sukoba.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Printscreen

- Kristijan se iskompleksirao, počeo je da laže o meni. Pretio mi je, ali to su prazne priče. On je kikiriki, ko se još njega plaši? On samo može da priča ili da radi nešto u rijalitiju gde su kamere i obezbeđenje. Evo, zna gde živim, nikada ništa nije uradio, tako da ne plašim ga se.

"Razumem Kristinu"

Kaže da je sa Kristinom Spalević u odličnim odnosima.

- Razumem Kristinu i rekla sam joj da je budala ako se ikada pomiri sa njim. Treba vremena njega upoznati jer je on na početku dobar kao prijatelj, verovatno i kao partner. Kristina i njena dece mene mnogo vole. Nije mesecima pitao za decu, ne interesuje ga da li su žedni, gladni, da li imaju gde da žive. Ima decu iz prethodnih odnosa, nikada nije pozvao ni Lazara ni Veru, a sada priča o nekom očinstvu. Govorio je da neće da daje Kristini pare, da ku*a ne troši na sebe. Samo u javnosti želi da glumi velikog oca - žestoka je bila Jordanka koja kaže da je odmah nakon svađe sa Kristijanom kontaktirala njegovu bivšu.

1/5 Vidi galeriju Jordanka Denčić Foto: Preent Screen

- Odmah sam joj se javila, a ona mi je rekla: "Jordi, znala sam da ćeš kad -tad da shvatiš". On je lagao mene kako me je Kristina pljuvala, njoj govorio da sam ja nju pljuvala. On laže i izmišlja za žene i za pevačice. Ja pustim pesmu, on kaže: "A sa njom sam bio".

Kurir.rs/blic