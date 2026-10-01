Slušaj vest

Pre samo nekoliko dana u “Elitu 10“ ušla je Glorija Jelovac, verenica Marka Osmakčića, koji je svojim učešćem u petoj sezoni “Zadruge“ u više navrata šokirao javnost.

Marko se nakon svih skandala povukao iz javnosti i nije bio prisutan u medijima par godina, a onda je njihova veridba izazvala veliku pažnju, pošto su nakon tri dana od iste zbog turbulencija u odnosu i raskinuli. Ipak, došlo je i do pomirenja te je Marko svoju verenicu otpratio do imanja u Šimanovcima, a sada se posle dužeg vremena oglasio otkrio kako je provodio period dok nije bio deo javnosti.

- Dobro sam, nije me bilo pet godina u svetu šou biznisa. Ušao sam u normalan i poslovan svet, ali meni je to sve postalo dosadno. Nedostajalo mi je sve ovo iako nisam znao ni da će Glorija ući u rijaliti kada smo se upoznali, ali to je sve pisano i tako je neko planirao – rekao je Marko na samom početku, a onda otkrio i čime se bavio u prethodnom periodu.

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

- Povezan sam bio sa tenisom još od “Zadruge 5“ i prošle godine sam osnovao i svoju školu i imao sam svoje ljude i to sam dobro radio. Odlično sam zarađivao, ali uvek sam bio u fazonu da nešto fali i dosadi taj život bez obzira na zaradu od deset ili petnaest hiljada evra, životu u Švajcarskoj i tri automobila, stanu i garsonjeri, na kraju je sve to nevažno, jer volim drugi život gde sve sija, kamere su upaljene i nešto se dešava. Živim na relaciji Švajcarska koja je nužno zlo i počeo je i taj kavez da rđa, često sam u Zagrebu i povremeno u Beogradu.

Marko je žestok kada su u pitanju učesnici aktuelne sezone.

- Sve je mlaka voda, lažne priče i nemaju prave igrače. Tamo se ne zna ko koga muva, ko kakvu priču pravi i prezirem kada je neko lažan i pravi lažan moral. Svestan sam svega i tamo me niko ne zanima posebno ne neke tamo devojke i primitivci i polu šmekerčići, sve je to smešno. Ovo je repriza pete sezone, jer slični su igrači, ali nema žive priče – iskren je bivši rijaliti igrač

Osmakčić je sada po prvi put progovorio i otkrio sve o upoznavanju sa aktuelnom učesnicom “Elite“ i njegovom verenicom, Glorijom.

- Sad su već priče da je to sve bilo zbog rijalitija, da sam je verio zbog ulaska, ali kada sam Gloriju bio sam kao tele. Došao sam sa Ibice, video nju, a ona se tad meni javila sa nekim pitanjima gde su je označavale neke stranice za rijaliti. Naša priča i naše upoznavanje je kao film, ona mene nije shvatala ozbiljno. Tražila mi je odmah 101 ružu, okrenuo sam dva broja, jer mi je rekla da je u Novom Sadu i organizovao sam to sve. Imali smo odličnu konekciju i odmah sam seo u autu krenuo iz Švajcarske i video se sa njom. Oko tri meseca smo zajedno, a 12. septembra sam je verio. Možda je i prebrzo sve, ali ja za drugačije ne znam. Znam sve o njoj i svaku intimu, najviše volim iskrenost, a najmanje ću osuditi kada znam celu istinu. Tako da meni ovo ništa nije lažno, pa čak i ona ljubav nekada sa Viktorijom, meni isto nije bila lažna, uvek sam iskren – sa osmehom priča on, a onda progovorio i o njenom poznanstvu sa Karićem, jer je ta tema glavna misterija od njenog ulaska u Belu kuću.

- Upoznao sam je sa Karićem, jer smo se sreli u Dubrovniku, a nismo se videli od pete sezone, tu je sa njim bila i Aneli. Tu nije bilo ništa, a već su krenule špekulacije. Ona je videla pre toga Karića u restoranu u Beogradu kada je on bio sa Laurom i tad su se muvali Karić i Laura, a tek ga je kasnije upoznala i to sa mnom u Dubrovniku.

"Anđela je lažno fina, Gastoz to zna"

U sezoni kada je učestvovao cimerka mu je bila i Anđela Đuričić za koju nije imao ni jednu lepu reč.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

Ona je dostigla maksimum blama kad je bila sa Zvezdanom i sad mi nije jasno kako joj svi ćute. Svašta bih joj rekao, jer ona je izgubila sve moguće kredite za komentarisanje. Još tad kad se sve dešavalo učesnicu su govorili “gde je Osmakčić“, jer ja sam govorio da me baš briga da li je k**** ili ne, ali meni je problem kad se lažno nameće da je fina, a nije. Kudila je druge ljude, a užas je. Nije bitno čime se ona bavi, ali ona je k******** u duši. Znam da me Gastoz neće kontaktirati zbog ovoga, jer i on zna sve – žestok je Marko.

O ulasku u Elitu 10 i honoraru

Nakon ulaska Glorije gledaoci popularnog rijalitija očekuju i Osmakčića u Beloj kući, a on je ostao misteriozan, te se dotakao i honorara.

- Tok rijalitija ćemo videti kroz mesec, dva ili tri, a prevare se ne bojim, onoliko koliko meni ide u prilog se bojim, a ko me shvatio, shvatio je. Gloriji fali podloga, koja je u daljini, a rijaliti će ići brutalnim tokom i zna se kako. Moguće je da uskoro ulazim i ovo sve ja volim i kamera me hoće i smatram za sebe da sam brutalno lep. Haos je u najavi i samo neka gori Balkan i verovatno ako bih ušao to bi bilo za najveći honorar. Pare mi nisu presudne, ali ne bih ušao za kikiriki, a mene loži glamur, a ne pare. Honorar tražim zato što nudim nešto i mogu da nosim rijaliti, a u prethodnom učešću nisam ništa znao i skromno sam zaslužio taj najveći honorar u istoriji – iskren je bio on, a onda otkrio da će svadba biti u rijalitiju, dok će kuma biti pobednica prošlogodišnje sezone zbog koje je i želeo da uđe u "Elitu 9".

- Stanija je meni brat i to je totalno druga dimenzija, čestitao sam joj pobedu i uvek je podržvam, a i ona mene. Stanija će biti kuma na venčanju, prvi red, šta god treba. Svadba bi bila minimalno u “Eliti 10“.

Kurir.rs/Blic