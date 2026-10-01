BIVŠA ZADRUGARKA SMUVALA SINA NAŠEG POLITIČARA: Za njen rođendan iskeširao pravo bogatstvo!
Bivša zadrugarka Anja Todorović večeras proslavlja 27. rođendan. Ona je nedaleko od Beograda iznajmila luksuznu vilu sa bazenom, gde je organizovala gala žurku.
Okupila je brojne prijatelje i rijaliti igrače na jednom mestu, a pravo iznenađenje usledilo je kada je na proslavu stigao njen partner, kog je do sada krila od javnosti.
Anja je od njega dobila 101 ružu, balone, ali i skupocenu dijamantsku ogrlicu.
- Rolex je već dobila - rekao je dečko, a onda se pohvalio da je ogrlica koju joj je kupio cela od dijamanata.
Bivša zadrugarka nije mogla da sakrije oduševljenje i sreću kada je videla ovaj komad nakida.
- Jao, ljubavi, što je lepa! - rekla je Anja kada je otvorila kutiju sa ogrlicom.
- Ovo ti je 101. ruža, ako ne možeš sada da brojiš, da ti kažem - rekao je Anji dečko, a deo poklona je ipak ostavio za četiri očiju.
Anja o novom dečku
- Moj novi dečko je sin političara - rekla je kratko bivša zadrugarka, a pre toga je otkrila šta on trenutno radi u životu.
- Moj dečko studira dva fakulteta i pored toga radi, ali ne bih da otkrivam čime se bavi, to je njegova stvar. Sve je legalno - otkrila je slavljenica za "Telegraf".