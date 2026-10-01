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Bivša zadrugarka Anja Todorović večeras proslavlja 27. rođendan. Ona je nedaleko od Beograda iznajmila luksuznu vilu sa bazenom, gde je organizovala gala žurku.

Okupila je brojne prijatelje i rijaliti igrače na jednom mestu, a pravo iznenađenje usledilo je kada je na proslavu stigao njen partner, kog je do sada krila od javnosti.

Anja je od njega dobila 101 ružu, balone, ali i skupocenu dijamantsku ogrlicu.

1/6 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Petar Aleksić

- Rolex je već dobila - rekao je dečko, a onda se pohvalio da je ogrlica koju joj je kupio cela od dijamanata.

Bivša zadrugarka nije mogla da sakrije oduševljenje i sreću kada je videla ovaj komad nakida.

- Jao, ljubavi, što je lepa! - rekla je Anja kada je otvorila kutiju sa ogrlicom.

- Ovo ti je 101. ruža, ako ne možeš sada da brojiš, da ti kažem - rekao je Anji dečko, a deo poklona je ipak ostavio za četiri očiju.

Anja o novom dečku

- Moj novi dečko je sin političara - rekla je kratko bivša zadrugarka, a pre toga je otkrila šta on trenutno radi u životu.

1/5 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Petar Aleksić

- Moj dečko studira dva fakulteta i pored toga radi, ali ne bih da otkrivam čime se bavi, to je njegova stvar. Sve je legalno - otkrila je slavljenica za "Telegraf".