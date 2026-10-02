Slušaj vest

U emisiji „Gledanje snimaka” u „Eliti”, takmičari su imali priliku da odgledaju razgovor Sanje Grujić i Dače Virijevića, u kom su bez zadrške i veoma oštro komentarisali Anđelu Đuričić i detalje iz njene prošlosti. To je izazvalo burne reakcije, a najviše je bila povređena upravo Anđela.

Đuričićeva je odmah reagovala na ono što je čula. Istakla je da je ponašanje Sanje Grujić nimalo ne iznenađuje jer je navikla da joj se smeška u lice, a iza leđa priča najgore. Međutim, priznala je da su je Dačini stavovi i te kako zatekli. Poručila je da nije ljuta jer joj on nije bio blizak prijatelj, ali da sada jasno vidi ko šta misli i da donosi odluku da se distancira.

Nakon Anđelinih reči, Dača Virijević je odlučio da razjasni situaciju i iznese svoju stranu priče. Podsetio je da joj je ranije skrenuo pažnju na to da smatra da se Car igra njenim emocijama, nakon čega su ušli u manji sukob.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Pritnscreen

Dača je naglasio da ga je uvredio Anđelin stav i rečenica da ne može da veruje s kim je ušla u raspravu. Istakao je da ne želi da bude u blizini osobe koja ne dopušta da joj se išta prigovori, te da se svesno udaljio od nje kako bi mogao slobodno i bez ulepšavanja da kaže sve što misli.

Sanja i Ivan osuli paljbu



Sanja Grujić je tokom emisije nastavila sa oštrim kritikama na račun Anđelinih postupka i prošlosti. Na njene reči nadovezao se i Ivan Marinković, koji je ocenio da je Anđela potpunim spuštanjem lopte sa Sanjom izgubila svoj kredibilitet u kući.