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Bivša učesnica „Elite 10“ Dajana Jamini, poznatija kao Amazonka, ponovo se našla u centru pažnje. Nakon diskvalifikacije iz rijalitija zbog fizičkog sukoba sa Nevenom Vukojević, oglasila se iz bolnice i otkrila da je nekoliko dana provela na hospitalizaciji, dok se iza nje na snimku mogao videti natpis „psihijatrija“.

Snimajući se u bolnici, bivša rijaliti učesnica je opisala kako je došlo do njenog izlaska:

- Ljudi, evo sad me pustili sa psihijatrije. Javljam vam se sa psihijatrije, baba je došla da potpiše za mene. Ovde sam završila zbog rijalitija, i evo ljudi izašla sam sa psihijatrije zbog skandala.

Nakon potvrde da je napustila ustanovu, Dajana se detaljno osvrnula na sam razlog diskvalifikacije — žestoku tuču sa Nevenom Vukojević. Izlažući svoju stranu priče, objasnila je kako je došlo do fizičkog obračuna i bacanja stvari u jezero, zbog koje je diskvalifikovana.

- Tuča sa Nevenom. Ja sam tu prsla. Nisam mogla da se suzdržim. Bacila sam joj stvari u jezero, sve što je imala. Tu smo krenuli da se bijemo. Pa upućeni ste u tu tuču sa Nevenom, snimci imaju.

Amazonka Foto: Printscreen/TikTok

"Ona je bolesnica koja samo traži kadar"

U nastavku svog obraćanja, Amazonka je uputila niz oštrih optužbi na račun svoje nekadašnje cimerke, tvrdeći da je provokacija plasirana isključivo radi medijske pažnje.

„Ona je jedna bolesnica koja samo traži kadar. Ona je jedna ružna, debela psihopata kojoj je samo kadar bitan. Ja sam rekla van emisije da je ružna, da izgleda kao da joj je majku j**** Kvazimodo i svinje u oboru, pa je tako ružna. I rekla sam joj za kvarni zub: ‘Devojko, mnogo jedeš ga pa ti je stalo između.’ I njoj je to bilo krivo. I ona je ustala kao zbog Mirjane, kao čekala za crni sto da me gurne, a nije zbog Mirjane, nego je ustala jer se iskompleksirala zbog mojih uvreda. Ko može da odoli da ne gurne ovako lepo stvorenje, popularno, slatko, malo.“

1/3 Vidi galeriju Dijana Jemini Amazonka Foto: Printscreen

Dajana je iznela i svoje mišljenje o tome zašto spomenuta takmičarka ulazi u konflikte unutar bele kuće: