"PUŠTENA SAM SA PSIHIJATRIJE, BABA DOŠLA DA POTPIŠE ZA MENE" Bivša rijaliti učesnica posle diskvalifikacije iz Elite 10 šokirala objavom, nakačila se na rivalku
Bivša učesnica „Elite 10“ Dajana Jamini, poznatija kao Amazonka, ponovo se našla u centru pažnje. Nakon diskvalifikacije iz rijalitija zbog fizičkog sukoba sa Nevenom Vukojević, oglasila se iz bolnice i otkrila da je nekoliko dana provela na hospitalizaciji, dok se iza nje na snimku mogao videti natpis „psihijatrija“.
Snimajući se u bolnici, bivša rijaliti učesnica je opisala kako je došlo do njenog izlaska:
- Ljudi, evo sad me pustili sa psihijatrije. Javljam vam se sa psihijatrije, baba je došla da potpiše za mene. Ovde sam završila zbog rijalitija, i evo ljudi izašla sam sa psihijatrije zbog skandala.
Nakon potvrde da je napustila ustanovu, Dajana se detaljno osvrnula na sam razlog diskvalifikacije — žestoku tuču sa Nevenom Vukojević. Izlažući svoju stranu priče, objasnila je kako je došlo do fizičkog obračuna i bacanja stvari u jezero, zbog koje je diskvalifikovana.
- Tuča sa Nevenom. Ja sam tu prsla. Nisam mogla da se suzdržim. Bacila sam joj stvari u jezero, sve što je imala. Tu smo krenuli da se bijemo. Pa upućeni ste u tu tuču sa Nevenom, snimci imaju.
"Ona je bolesnica koja samo traži kadar"
U nastavku svog obraćanja, Amazonka je uputila niz oštrih optužbi na račun svoje nekadašnje cimerke, tvrdeći da je provokacija plasirana isključivo radi medijske pažnje.
„Ona je jedna bolesnica koja samo traži kadar. Ona je jedna ružna, debela psihopata kojoj je samo kadar bitan. Ja sam rekla van emisije da je ružna, da izgleda kao da joj je majku j**** Kvazimodo i svinje u oboru, pa je tako ružna. I rekla sam joj za kvarni zub: ‘Devojko, mnogo jedeš ga pa ti je stalo između.’ I njoj je to bilo krivo. I ona je ustala kao zbog Mirjane, kao čekala za crni sto da me gurne, a nije zbog Mirjane, nego je ustala jer se iskompleksirala zbog mojih uvreda. Ko može da odoli da ne gurne ovako lepo stvorenje, popularno, slatko, malo.“
Dajana je iznela i svoje mišljenje o tome zašto spomenuta takmičarka ulazi u konflikte unutar bele kuće:
- Nevena želi mnogo da se istakne kad su tu momci. Kad su tu momci, njoj proradi ego. Gleda samo da ponižava neku svoju drugaricu, ma bilo koga za nekog nešto da kaže, jer je mnogo ružna jer momke ne privlači fizički pa mora nešto da pokuša. Prvu noć već primila Dalibora u krevet. Ona je mnogo ružna, masna, psihopata, maloumnica bolesna i poremećena koja ne zna da privuče pažnju svojom lepotom, ženstvenošću, već samo zna da bude nasilnik, bolesnik, što je i pokazala samim tim. Ona ne može da privuče nijednog dečka tamo jer je mnogo ružna i niko je ne želi, pa pokušava da spušta drugarice, rijaliti koleginice, bilo koga da bi bila u centru pažnje i da bi uhvatila jedan trenutak kadra.