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Bivši rijaliti učesnik Asmin Durdžić rešio je da se počasti skupom "igračkom", a ovoga puta izbor je pao na luksuzni automobil BMW X6.

Durdžić je putem Instagrama podelio fotografiju svog novog automobila koji je uslikao u garaži.

Inače, Asmin je za ovaj luksuzni automobil izdvojio je čitavo bogatstvo. Prema podacima koji se mogu pronaći onlajn, vrednost ovog automobila je blizu 100.000 evra, u zavinosti od opreme, godišta...

1/6 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnik Asmin Durdžić rešio je da se počasti skupom "igračkom", a ovoga puta izbor je pao na luksuzni automobil BMW X6. Foto: Printscreen, Kurir

Asmin je i ranije pokazivao da je veliki ljubitelj skupocenih i dobrih automobila, pa mu ovakav izbor nije neobičan. Kako je sada, po svemu sudeći, dobio isplatu honorara, odlučio je da deo novca uloži u ono što očigledno posebno voli.

- Bila isplata honorra pa da se počastim - napisao je on.

Uživa sa Majom nakon rijalitija

Podsetimo, iako su Maja Marinković i Asmin Durdžić nedavno najavili povlačenje iz javnosti, Asmin je nedavno na Instagramu pokazao kako izgledaju njihovi privatni trenuci kod kuće.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

On je podelio fotografiju na kojoj Maja u potpuno opuštenom, kućnom izdanju uživa na kauču. Uz ovaj kadrovski prikaz, Asmin je svojoj partnerki uputio šaljivu i emotivnu poruku.

- Majo, ti si kao lemur, malo čudna, presmešna, oči na sve strane, ali bez tebe bi život bio dosadan! Moja omiljena budala, zauvek - napisao je Asmin na fotografiji.