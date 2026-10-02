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Fitnes intstruktorka i bivša učesnica rijalitija Ljuba Pantović odlučila je da progovori o nedavnom incidentu u kom je njena unuka, kako kaže izvukla deblji kraj.

Naime, Ljubina ćerka Aleksandra Subotić je na društvenim mrežama podelila da je njena naslednica Magdalena pretrpela vršnjačko nasilje, a fitnes instruktorka je iznela svoj stav o novonastaloj situaciji.

- Ja sam po kratkom postupku okrenula Aleksandru da pitam šta se desilo. Moje viđenje cele situacije je a samo došlo do najobičnije tuče između dva deteta. Roditelji kao odrasle i odgovorne osobe treba da reše problem i da nauče svoju decu nečemu iz cele te priče. Aleksandra mi je rekla da kamere u školi postoje. Došlo je do koškanja između Magdalene i te devojčice zato što je Magdalena stajala na nekom da li hodniku ili stepeništu, i nije bilo dovoljno prostora da ta devojčica prođe. I Magdalena nije htela da se pomeri. Ta devojčica je prošla tesno, potkačila je ramenom. Magdalena je nju uhvatila za ruku. Dva fizička kontakta imate, što je neminovno da će dovesti do fizičkog sukoba i kod odraslih i kod dece. I njih dve su se potukle. U toj priči Magdalena je izvukla deblji kraj i ja ne vidim mesta tu drami. Tu treba obe da se uhvate za uši. Prvo zato što ni jedna ni druga se nisu ponašale kako treba. Jedna se inati, a druga tera inat onoj koja se inati. I onda dolazi do takvih stvari koje se završe tučom. Po mom mišljenju njih dve obe treba da budu kažnjene disciplinski zato što su nevaspitane i što su se potukle u školi. Mislim da treba roditelji svi zajedno da prisustvuju sastanku kod psihologa i da se raščisti situacija i da deca nešto nauče. Koliko svi možemo da primetimo, deca su stvarno poludela, ali ja mislim da nisu oni krivi. Krivi su njihovi roditelji. Prvo su roditelji poludeli, onda su prestali da vode računa o svojoj deci jer imaju preča posla. A kad dete napravi problem, oni bezuslovno brane svoje dete. Ne zanima ih da li je dete u pravu ili nije. Oni idu da se biju, psuju, prete i sve ostalo zbog svog deteta. I onda dete umisli da je sve moguće i da može da radi šta hoće i da kakav god problem da napravi taj roditelj čuveni će da ide da se bije - rekla je Ljuba i dodala da sankcije moraju da postoje:

- Sreća je da su to dva deteta koja su se počupala. Izgrebane jesu, ružno je i mora da se sankcioniše. Ako nema sankcije, i jedna i druga strana će nastaviti, ali na jednom višem nivou. Milion stvari tu može da proradi, a sve to se predupredi valjanom kaznom.

Stav Ljube Pantović i njene ćerke Aleksandre nije isti.

1/5 Vidi galeriju Starleta je bliska sa mamom i njenim partnerom Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Pošto sam ja rekla: “Zadatak škole je da ih kazni. Tvoj zadatak je lepo da odvedeš Magdalenu kod psihologa i ti roditelji to dete da dovedu i da porazgovarate.” Aleksandra je rekla: “Pa zar neko ne čuva decu u toj školi?” Izvini, ali škola nije obdanište da se deca čuvaju, niti je to dužnost škole. To je vaspitno-obrazovna ustanova, a ne čuvalište i dnevni boravak gde se deca vode posle škole na čuvanje ako ne može roditelj da dođe po njih. Naučiš sama dete da se čuva. Druga stvar, isto se nismo složile, pošto je ona rekla: “Pa Magdalena je nju uhvatila za ruku, a ova je nju napala.” Ja kažem: “A gde piše da postoji reciprocitet? Nigde u životu reciprociteta nema. I onda je Aleksandra rekla: “Pa ja tako ne mislim.” Okej, nemoj da misliš. Ja sam rekla svoje mišljenje i smatram da sam u pravu. Magdalena kao dete nekoga ko je medijski praćen već ima pritisak zbog tih stvari i smatram da zbog toga samo deca mogu još manje da je vole, da kažu: “Mi šta god da uradimo, njena mama će staviti na stori ili da izađe u novinama.” Nažalost, ta deca će biti u pravu što to kažu. Neće biti u pravu što ne vole Magdalenu zbog toga. Ali smatram da iznošenje takvih stvari na taj način u javnost ne donosi deci ništa dobro - rekla je.

Danas ističe da vodi miran život, van rijalitija, posvećena je poslu i u tome maksimalno uživa.

- U 46 zemalja imam klijente i nekako sam postavila celu tu priču da sam ja u službi svojih klijenata, 24 sata oni mogu da me dobiju na moj lični broj telefona. Spavam svega par sati, sve to je osmišljeno da ljudi postignu željeni uspeh. Ja sam neko ko je 35 godina u profesionalnom sportu. Ne zadovoljavam se sitnim stvarima. Svi znaju da ja nisam stala dok nisam osvojila sve na svetu medalje koje postoje i sva priznanja i sve što je moguće. Ne samo da bih ja mahala tim zlatnim medaljama, već zato da bih stekla znanje, staž, praksu i sve ostalo što ide uz to - kaže Ljuba.

Bila je deo rijaliti programa nekoliko sezona u kom je i iznela ceo svoj život, kako dobre, tako i one loše strane. Ipak, danas se ni zbog čega ne kaje.

1/6 Vidi galeriju Ljuba Pantović Foto: Kurir, Kurir Televizija, Printscreen/Pink

- Možda da zvuči onako pretenciozno. Ja se ne kajem ni zbog čega. Mene je moja baka, koja je glavni kreator mene kao bića, naučila da ponosno stojim ispred svega što sam uradila. Ko će da sudi da li je to dobro ili loše, mene apsolutno ne zanima. Druga stvar, vrlo sam svesna, ko sam i šta sam i ne mogu uopšte da me dotaknu komentari. Nikad ne kajem zbog izgovorenih reči jer jako dobro razmislim pre nego što kažem bilo šta. I zato i ne dopuštam bilo kome da priča sa mnom jer ja svoje reči ne trošim uzalud - objasnila je bivša zadrugarka.

Ljuba ističe da je njeno učešće u rijaliti programima i te kako razlikuje od onog što je danas ponuđeno.

- Znam stare učesnike, ovi novi što smo ih mi zvali ranije “seven days”, uđe i izađe jer se odmah vidi da nema šta da ponudi. Ali nekako mi se pokvario taj format zato što se svelo samo na jednu stvar. Sećam Farme, to je bio moj prvi rijaliti gde si ti morao da imaš mozak. Ako nemaš mozak, crkneš gladan unutra. Mi smo pravili sir, jogurt, morali da sazidamo celo imanje, morali da imamo rukotvorine koje bi prodali na pijaci, trampili za hranu. Ja sam dete iz “kruga dvojke”, rođena pored Hrama Svetog Save i tamo i živela. I onda sam imala četiri meseca dva teleta koja sam ustajala da hranim na cucu svaki dan u pet ujutro. Po tome su ljudi mene zapamtili. Nemam problem da učim. Ja nisam digla nos što sam rođena kod Hrama. Pa meni je bio hit da idem i čistim balegu i kupam teliće i hranim ih na dudu jer sam ja nešto učila. Ali nisu svi takvi. I sad je rijaliti sveden na to da ne treba da budeš pametan, samo treba da budeš nemoralan i bez trunke sramote - rekla je.

Ljuba je dala i kratak sud o Aneli Ahmić, Anđeli Đuričić i Filipu Caru.

- Muškarci se drugačije komentarišu od žena. Žene su definitivno ispale najgore dno na svetu u ovim rijaliti programima. Zato što smo mi na Balkanu gde i dalje važi ono kao znaš muškarac koji menja devojke, on je šmekerica, a devojke koje menjaju muškarce su pr****tutke. Nažalost, žene daju taj materijal i tu je najveća tragedija. Umesto da udare kontru i da dokažu da to nije tako, one guraju sve više dokaza u ruke. Stvarno poražavajuće to da žene unutra idu iz kreveta u krevet bez ikakvog logičkog sleda. Što se tiče Filipa Cara, videla sam da muva s nekom. Dečko se zeza, boli ga uvo. Može mu se. Na njemu je da pokuša. Na njima je da li će da pristanu ili da odbiju - rekla je Ljuba, pa iskritikovala Ahmićevu:

- Aneli uopšte nije trebalo u životu ovo što sada radi. Ja ne znam šta radi, da li je svesna šta radi, ali tu opet imate tas, da li ona sad sve to radi jer je skapirala kako funkcioniše rijaliti i navikla je da bude uvek u centru pažnje ili što je jednostavno takva, što baš i nije za ponos.

Ni o Anđeli Đuričić nema ništa bolje mišljenje.

- Ne volim ljude koje ne pitate ništa, a oni ustaju i pričaju. I ispunilo se tačno ono što sam ja prognozirala. Ona je sama ustajala i vikala: “Ja sam poštena, ja ne razbijam brakove. Ja nikad ovo ne.” Puna usta ja. Ja sam onda rekla: “To je osoba koja ustvari sve to radi i misli da je to toliko vidljivo napolju da želi da ti nametne pre nego što uspeš da napraviš mišljenje o njoj, da ti nametne te neke postulate kojih se ona drži i za koje misli da će se ostali držati.” I onda kad su počeli ti neki njeni fetiši. Ja sam rekla: “Ljudi, vi ništa još niste, čekajte malo, pa ćete videti kakve ona ima fetiše.” I to se opet obistinilo. Videli smo kako ona rastura brakove i tako dalje jer se ona nabacivala Zvezdanu, ne Zvezdan na nju. Posle svih tih saga o tome kako je ona jedina poštena i ona jedina to ne radi i sram bilo sve ovo ostalo što rade, ona je upravo to uradila. Zato što nije uspela da pobedi svoju prirodu, a u isto vreme nije uspela da nametne to svoje fejk prikazivanje drugima da oni veruju. I zato niko nije ni bio šokiran - objasnila je ona.

O raskidu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, tik pred njen ulazak kaže:

- S obzirom na da su to dva rijaliti igrača, tu je pre opcija - “fali nam malo medijske pažnje”, ali je činjenica da su oboje potonuli. To je najveći problem ljudi koji budu u rijalitiju. Jer oni kad izađu napolje, ne postoju, a u glavi im se formira neko očekivanje kako su super poznati. Ja i dalje mislim da se oni igraju da bi i on imao razloga da se oglasi. Ona unutra kao slobodna, jer zna da bi bila sigurno zanimljivija da nađe nekog unutra. Verovatno igraju igricu, šta god da rade trajaće koliko sezona. I pare posle te sezone će opet morati da zarade tako što će ući u sledeću.

Nije nepoznanica da je imala veoma turbulentan brak sa Karađorđem Subotićem. Kako kaže, proživela je veoma težak period sa njim, nagovarao je ćerku Aleksandru da je napada, a o njemu danas ne zna ništa.

- Ja nemam kontakt sa njim od 2000-e. godine. To što čovek mene proganja. Videlo se kako je on prošao u rijalitiju što se mene tiče. Ja sam užasno veliko zlopamtilo. Nikad ništa ni ne praštam, niti zaboravljam. On je radio jako ružne stvari meni, tako da ja nikad u životu više nisam mogla da imam ni posredno normalnu komunikaciju. Jednostavno je loša osoba koja je prošla kroz moj život. E, to što je on počeo da se mota gde sam ja bila, videli smo u rijalitiju. Dok je bio tamo, ja sam ga šikanirala koliko god sam mogla zato što je meni to bilo super zabavno i na kraju sam ga diskvalifikovala, to jest navela ga da se diskvalifikuje sam. I ćao zdravo, prijatno. Za mene isto kao i bilo koji čovek koga ne poznajem, mogu da kažem da bi pre pomogla nepoznatom čoveku, a njemu ne bih pomogla. Zato što je on meni u životu samo odmagao, pravio ružne stvari. Sve najgore što možete da kažete za nekoga da radi, on je to radio i ratovao je preko dece sa mnom i on se nikad nije smirio. Aleksandra kad je bila u rijalitiju pre par godina. Znači, on je opet preko nje pokušavao da ratuje sa mnom, a to su po meni baš dno osobine. Kad ti kao muškarac nemaš hrabrost da staneš ispred jedne žene, prgava sam ja i gadna prilično u sukobima, ali valjda samim tim što si muškog pola treba da pokažeš da imaš hrabrost ako ništa drugo da raščistiš stare račune, a ne da podsmevaš se, vređaš, nagovaraš dete da ti govori ružne stvari. On je podgovarao u rijalitiju Aleksandru da me vređa, da priča gluposti. Nikad se on neće promeniti. Aleksandra ima okej odnos sa njim, ali zna isto tako da mene apsolutno ne zanima ni gde je, ni šta radi. Može da crkne, ne dotiče me - kaže ona ističući da je došlo i do fizičkog okršaja između njih dvoje:

1/6 Vidi galeriju Karađorđe Subotić Foto: Pritnscreen/Youtube

- Napustila sam ga kad me je gurnuo niz stepenice sa detetom u rukama. On je pokušao da se bije sa mnom, ali nije lako ni tući se sa mnom. Možda je on mislio da će u toj priči ispasti dominantan i da će on me polomi. Nije mogao da ostvari to što je hteo, da me povredi i tad sam ja samo uzela svoju decu u ruke i krenula iz kuće i on me gurnuo niz stepenice. I time definitivno zapečatio to ko je on. Najveće dno na svetu koje sam ja upoznala pod ruku sa onom osobom koja se predstavlja kao moja majka. To su dve najgore osobe koje sam ja u životu upoznala. Hvala im zato što da nisu radili to što su radili, ja sad ne bih bila ovde.

Sa Davidom Dragojevićem nema nikakav kontakt

Kako je Ljuba objasnila, nakon preljube Davida Dragojevića sa Anom Korać, ona nema nikakav kontakt sa njim, dok je sa njegovim bratom Dejanom Dragojevićem u odličnim odnosima.

- Imam kontakt sa Dekijem, sa Davidom ne. Dejan je super dečko. S vremena na vreme po neku poruku, kad mi treba nešto ga pitam, zovem bez problema. Isto tako i on. Sa ovim drugim ne. Zna se moje mišljenje o ljudima sa kojima prekidam kontakt iz određenih razloga. Taj kontakt se više nikad ne nastavi. Ono što je bilo tad, Dejan je uticao na to da se jednostavno prestane sa nekim uzajamnim vređanjem koje nije imalo nikakvu poentu. I onda njegov brat zbog Dekija nije hteo da nastavi.

1/4 Vidi galeriju David Dragojević sada ovako izgleda Foto: Printscreen

U odnos ćerke Aleksandre i njenog partnera Predraga Pece Raspopovića se kako kaže, ne meša.

- Davno sam videla da ne treba to i da se meša. Uvek je grbav onaj u sredini. Kakva god da je svađa, nesuglasica, problem između partnera, ogromna je šansa da će oni naći rešenje, kakvo god da je to rešenje. Ukoliko je njima lepo, meni je još lepše. Ako nije lepo, nisam tu - rekla je Ljuba.

S obzirom na to da se ime Aleksandrinog supruga, Predraga Pece Raspopovića provlačilo u prethodnoj sezoni, te da je Stanija izjavila da je Peca bio intiman sa Majom Marinković, a nakon odnosa otišao i ostavio joj novac, Ljuba je otkrila kako ona to komentariše.

- Smejali smo se svi zajedno toj Standžinoj fejk priči. Peca je gospodin i to svi dobro znaju i čovek koji je očigledno mnogim tim sponzorušama trn u oku. Želele bi ga verovatno za sebe, ali neće da može. Petar ne troši vreme više na takve stvari tako da se nisam mešala. Jednostavno, bilo nam je smešno. On se čovek šokirao kad je čuo: “Da li je ona realna?”

Detalji ugovora sa Pinkom

Ljuba je otkrila i detalje svog ugovora koji je imala sa Pink produkcijm.

- Onaj koji je rekao da ga nije isplatila produkcija, taj ili laže ili je ušao besplatno. Ja sarađujem sa Pinkom 20 godina. Nikad mi nijedan dinar nisu ostali dužni. Pink je kuća koja poštuje dogovor i ugovor. Ja idem na potpisivanje ugovora sa mojim advokatima, zato što ja znam kako se radi posao. Zato što znam proceduru koja mora da se ispoštuje i zato što jako dobro znam šta hoću. Oni kojima kad moram da kažem, je g**a zimula za to da utrče unutra. Oni idu sami, ni ne pročitaju ugovor, nego ga potpišu. I onda su u velikom problemu. Prilično su jeftini jer ni napolju ne vrede ništa, tako da su te cifre smejurija. Ja sam uvek pregovarala tako što izložim koliko ja vredim napolju, koliko moj posao trpi i kolika mora da bude nadoknada. Ja do sad nikad nisam dobila od Pinka odgovor: “Ne, to je previše.” Zato što se zna koliko ja radim napolju i koliko meni i mom poslu šteti kad vi mene zaključate unutra. Ovi što tako utrčavaju i pričaju da su tražili pola miliona. Pink je bre najveća medijska kuća, pa oni ne bi toliko porasli da su idioti. Šta ti nudiš za pola miliona evra? Ti si zlatna, šta radiš? Ima igrača koji su skupi, ali od 52 koji uđu, možda je petoro, nijedan više. Ovi ostali za kikiriki ulaze unutra. Ulaze zato da bi postali poznati. Gde su ti milioni o kojima pričaju? Uđete s roleksima, sve je falš. Nisi kupio ni stan, kola, nego ušao još da zaradiš jer čekaš da skupiš dva miliona evra da kupiš vilu na Dedinju. Mi imamo plejadu besplatnih igrača, fikusa za 100,200, 300 do 500 evra maks nedeljno, što je smejurija - kaže ona.

S obzirom na to da je Asmin Durdžić izneo niz optužbi na račun Ljube Pantović, otkrila je da li je dobila izvinjenje od njega.

- Nisam, niti očekujem. Ja njega ne poštujem, niti imam bilo kakvo mišljenje o njemu. Ja poštujem njegove roditelje kao starije osobe, realne osobe i osobe koje imaju svoj obraz i dostojanstvo. Njegovi otac i majka su se meni javno izvinili i meni je to sasvim dovoljno. Tako da on za mene ne postoji. Ja više verujem njegovim roditeljima nego njemu. Smatram ljudi tog kova koji znam kroz šta su prošli, ne bi dozvolili sebi da lažinju na televiziji da bi bili interesantni zato što oni nisu iz tog filma. Znam deo te familije koji je u Sloveniji i da tamo ljudi imaju jako lepo mišljenje o njima, ali bez Asmina, o njemu nemaju lepo mišljenje.

Sa Dalilom nije u kontaktu

Iako se ranije čula sa Dalilom Dragojević, danas se ta situacija promenila.

- Ne čujemo se. Nas dve se ne čujemo sigurno dve godine. Potvrdilo mi se da ne treba ni da se družim ni sa kim iz rijalitija. Nikad se nisam generalno ni družila. Sa njom sam bila u kontaktu, viđale se jesmo, ali putevi se raziđu.

Ljuba: "Mnogo sam skupa"

Dotakla se i ponovnog ulaska u rijaliti.

1/5 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni. Foto: Printscreen

- Pa zna se kod mene, sve koliko para, toliko muzike, a mnogo sam skupa. Ja ne pričam pola miliona zato što je prva odredba ugovora je da se o ugovoru ne priča javno i samo neozbiljni ljudi mogu da lupetaju gluposti. Da oni znaju šta sam ja sve imala u ugovoru i zašto mi je tako bio dobar ulazak u rijaliti svaki put, čupali bi kosu sa glave i platili me da im odam tajnu kako se prave uopšte ugovori. Ali ne odajem tajne nikako ni za kolike pare. To je moje umeće. Nikad se ne zna i mnogo sam skupa i da ne mogu da dopustim sebi luksuz da ostavim svoje klijente tek tako. Ja moram da imam pripremno vreme kao što sam uvek imala gde ja uradim i klijentima neke programe unapred i sve ih obavestim kad ulazim kad izlazim - rekla je Ljuba Pantović.

Kurir.rs/ Blic