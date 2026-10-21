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Koliko god da se čini da je u rijalitiju sve viđeno, učesnici Elite uvek iznenade svoju publiku.

Nakon lude žurke i mnoštvo tubulentnih situacija, Filip Đukić je završio sa Laurom Prgomet u krevetu.

Jedna je malo

Ljubavni par već gotovo svakog utorka nakon žurke se prepusti vrelim strastima, ali za Đukića to izgleda ovoga puta nije bilo dovoljno.

Filip Đukić
Foto: Printscreen

Iako se hotel orio od njihovih uzdaha, Filip je nakon akcije otišao kod druge žene. 

Dve su okej

Don Žuan Elite kako ga mnogi zovu, došao je kod Biljane koju mu je Laura već zamerala, te je razmenjivao nežnosti sa njom.

Nakon što su završili sve što su namerili, Filip se uspavao pored nje.

Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Biljana mu već bila zanimljiva

Nakon prvog intimnog odnosa koji su imali, Laura je zamerila Đukiću komunikaciju sa bivšom devojkom Aneli, te je javno priznala da se oseća iskorišćenom.

"Aposlutno sam iskorišćena. Ovde sam govorila da su njih dvoje jadni. Sada sam ovde najjadnija ispala ja. Što se raspravljaš sa curom? Ostavio si me tamo u hotelu. Što se raspravlja sa njom ako je ne voli. Napravio si od mene k****elu. Iskorišćena sam, ali sama sam kriva. Samo lepo priznaj da se želiš pomiriti i to je to" iznela je Laura.

Laura je rešila problem Aneli kada je ona uplovila u vezu sa Carem, ali je Biljana je Filipu ubrzo zapala za oko.

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV