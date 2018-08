PROSTE LJUDE NE VIDIM, NA DEBILE NE KIDAM ŽIVCE: Nova učesnica rijalitija oplela po cimerima, neće im biti svejedno!

Sedma sezona rijlaitija "Parovi" je počela sinoć, a učesnica Aleksandra je već oplela po cimerima.

Naime, ona je iznela brutalne reči na račun ukućana, te će je sigurno svi dobro zapamtiti već na samom startu.



"Utisci prvi o ukućanima su takvi da ih skoro i nemama sem za par njih. Ovde je broj jedan plitkost, glupost, kupovina slave a to ne podnosim jer je to tako primitivno. Meni niko ne smeta ako me niko ne dira. Ja proste ljude ne vidim, ja na debile ne kidam živce. Brzo se iznerviram ali kada bolje razmislim prođe me. Ja mogu sama da budem ovde ali Voljenku baš volim", rekla je Aleksandra.

