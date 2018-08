ANABELIN PRIJATELJ JOŠ NIJE UŠAO U ZADRUGU 2 A VEĆ SE ŽESTOKO ZAMERIO ZORICI: Dok sam jeo kolače koje si mi kupila, moj tata te je kvalitetno pr.ao! (VIDEO)

Mirko Gavrić je već uveliko spreman za učešće u drugoj sezoni "Zadruge".

Zorice Marković i budućeg učesnika "Zadruge 2", velikog prijateljaAnabele Atijas, Mirka Gavrića.

On se uključio u program i započeo rat sa pevačicom, koja nije želela da komunicira sa njim.

- Mom ocu se svojevremeno dizao na nju, ali o tome ćemo kasnije. Zato ću ja Zorici i da objasnim zašto se mi poznajemo 20 i više godina. Dok sam ja jeo kolače koje mi je Zorica kupila, moj tata je kvalitetno pr*ao, mada je posle rekao da to nije bilo toliko kvalitetno jer se gospođa Marković i nije najbolje pokazala - rekao je Mirko.

Markovićeva je naglasila da će o svemu Gavrić morati da porazgovara sa njenim advokatom, a kako će se ova situacija odvijati nadalje, saznaćemo uskoro.

- Ne nasedam ja na te fore i fazone. Sa dotičnim neću da razgovaram jer će to moj advokat da učini umesto mene!

- Zorice, mi smo bili prijatelji dok ti to prijateljstvo nisi zloupotrebila. Nazivala si me pušačem da ne kažem čega, i šta sve ne. Kao pevača vas poštujem i za to imate naklon do poda, ali da ste mi prijatelj pozvali biste me pre ulaska u "Zadrugu" i pitali da li su istina stvari koje ste izneli pred kamerama. Prve noći u "Zadruzi" ste ispričali Saški Karan kako Slobodan Radanović ne izbija iz moje kuće, a vi sami u mojoj kući nikada niste bili. Zatim ste rekli da ste vlastitim očima na mojoj svadbi videli kako kujem plan za rijaliti, a moja svadba je bila pre tri godine, dok je ideja o "Zadruzi" začeta više od godinu dana kasnije. Na moju svadbu, uostalom, niste bili pozvani niti ste uopšte na njoj bili - ispričao je u jednom dahu Gavrić.

