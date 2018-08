ŽIZELI NE IDE U LJUBAVI: Dečko me je ostavio jer su mu se rugali! (FOTO)

Učesnica "Parova" Žizela otkrila je da nikada nije imala sreće u ljubavi. Internet zvezda kaže da ju je dečko ostavio jer su ga drugi ismevali zbog nje.

foto: printscreen jutjub

- Ja sam imala momka kome sam slala svoje gole slike. Onda su te slike isplivale u javnost i svi su ga zezali zbog mene. Zbog toga smo raskinuli - počela je ona i dodala:



- On je mene voleo i ja njega, hteo je da ima seks sa mnom i u kafiću i napolju, a onda me je ostavio jer su mu se drugi rugali. Njegova majka je bila protiv naše veze i nazivala me je svakakvim pogrdnim imenima - rekla je Žizela.

Kurir.rs/J. S./ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir