MILJANA PRIČALA DA JE SLOBA GEJ, A ONDA JOJ JE ON OŠTRO UZVRATIO: Gadi mi se njeno ponašanje, to što radi je bolesno!

Miljana Kulić iznela je šokantne tvrdnje na račun bivšeg cimera Slobodana Radanovića, optuživši ga da je neko vreme bio u vezi sa Mirkom Gavrićem, pevačem i budućim učesnikom "Zadruge 2".

U programu uživo ispričala je da je Gavrić samo dan pre svog venčanja imao seks sa Radanovićem i da su im žene oduvek bile samo paravan, a zatim zapretila da će sve tajne otkriti kada uđe u rijaliti.

Sloba nije uspeo da sakrije koliko je neprijatno iznenađen optužbama bivše cimerke, a kako ga je pre nekoliko dana pozvala da peva na krštenju njenog sina Željka, tvrdnje da je varao ženu sa Mirkom i da je gej ostavile su ga zatečenog.

foto: Damir Dervišagić

"Čuo sam koje sve gluposti je izgovorila i malo je reći da mi se takvo ponašanje gadi. Istina je da me je zvala da pevam na krštenju njenog sina Željka i prijateljski sam joj rekao da ću je ispoštovati ako tada nemam zakazan nijedan nastup. Na tome je ostalo i posle nekoliko dana doživim od te iste osobe gnusne uvrede i laži. Nemam reči zaista i takvi ljudi ne zaslužuju da ih komentarišem niti da se uopšte opterećujem njima", rekao je Radanović, a potom dodao da kao razlog Miljaninog napada vidi to što joj se usled obaveza nije odmah javio kada ga je zvala.

"Jedino logično objašnjenje zašto me vređa jeste to da sam tek kasnije video poziv i kasnije joj se i javio. Ako je to razlog, mogu samo da kažem da to ide na njen obraz i da je bolesno to što radi. Zove me da pevam krštenje, pa me naziva pe.erom! To dovoljno govori o njoj, a ja zaista više ne želim da se bakćem sa takvom vrstom ljudi", kaže pevač.

S druge strane, Kulićeva tvrdi da je iznela istinu i da optužbe koje je uputila nekadašnjem drugu nemaju veze sa krštenjem njenog prvenca.

"Stojim iza svake svoje reči, a to što sam rekla da je bio sa pevačem Mirkom Gavrićem zna celi grad. Samo sam rekla istinu koja će se otkriti kad-tad. Jesam ga zvala da peva na Željkom krštenju, ali isključivo jer lepo peva i jer bi imao dobar bakšiš. Dogovorili se jesmo i tačno je da mi se jednom prilikom nije javio, ali nije istina da mu se svetim zbog toga. Samo sam rekla ono što znam", rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir