SANJA I JOVANA SU SE UPOZNALE U RIJALITIJU I OZVANIČILE GEJ VEZU: Naša veza je najnormalnija moguća! Ljudima je čudno što želimo porodicu!

Jovana Tomić Matora i Sanja Stankovć prvi su gej par koji je započeo vezu pred milionskim auditorijumom u rijalitiju.

Sanja i Matora su otkrile koliko hrabrosti im je trebalo da priznaju osećanja jedna prema drugoj, kako reaguje njihova okolina kada ih vidi zajedno, ali i ko u njihovoj vezi vodi glavnu reč.

Da li su vam se javili iz LGBT organizacija za potencijalnu saradnju?

Matora: To se još nije desilo, ali bismo se rado odazvale. Kad razmislim, malo mi je neobično da nas niko nije zvao.

Sanja: Volela bih da budem LGBT aktivista, rado bih išla na sastanke organizacije i "Parade ponosa", pogotovo što mi se na Instagramu javljaju devojke koje nemaju hrabrosti da priznaju da su gej. Njima uvek kažem da će ih roditelji podržati jer ih vole najviše na svetu i da će ih prihvatiti.

Ko je glavni u vašoj vezi?

Matora: Navikla sam da dominiram u vezama, a sada je Sanja glavna i to mi prija. Muškarci moraju da poštuju autoritet koji žene imaju i da ih slušaju, a najčešće greše kada se prave da su muškarčine i da vode glavnu reč. Recimo, kada dobijem platu, Sanja je ta koja raspoređuje moj novac. Jer se desi da izađem da šetam sa psom, neko me pozove, skrenem negde, završim u klubu i potrošim sve pare. (smeh)

Sanja: Jovana ne zna da štedi i tu joj nema pomoći. Kada izlazi, uvek je pitam gde i sa kim ide i onda joj dam 2000-3000 dinara ili do 50 evra. I to joj je dosta.

Vas dve niste imale problem da pričate o svojoj vezi u rijalitiju, a da li po izlasku sredina ima problem sa vama?

Sanja: Do sada nismo imale negativna iskustva, svi nam prilaze i kažu nam da smo slatke, čestitaju nam na hrabrosti. Bake i deke nas zaustavljaju na ulici jer žele da nas izljube i pruže nam podršku da opstanemo i ostanemo zajedno.

Matora: Meni nije bio problem da se izjasnim, čak su moji najbliži prijatelji znali sve, ali do "Zadruge" nisam imala potrebu da priznam da sam biseksualka. Međutim, sada mi je mnogo lakše, osetila sam kao da mi je pao kamen sa srca. Ljudi su nagađali svašta i spajali me sa raznim devojkama u prošlim rijalitijima. Kažu da sam nabacila breme porodici, ali verujem da porodica koja je čvrsta, zdrava i složna sposobna da se izbori sa svim problemima. Sela sam pred svoje roditelje, kao i pred Sanjinu mamu i rekla sve kako jeste. Nije teško priznati, ali je veoma bitno pametno izabrati trenutak kada ćeš porodici saopštiti takve stvari.

Zbog čega je ljudima lakše da prihvate vezu dve devojke, a ne dva muškarca?

Matora: Dosta mojih prijatelja mi kaže: "Nije mi teško da gledam tebe sa devojkom, ali kada bi naš drug našao dečka...", i to mi je potpuno neshvatljivo. Pogotovo što imam jednog prijatelja koji se još nije izjasnio i zbog njega mi je licemeran stav da ja mogu da dovedem svoju devojku u društvo i nikome to ne bi smetalo, a kada bi on došao sa dečkom, niko ne bi mogao da ih gleda.

Sanja: U "Zadruzi" smo imale debatu tokom koje je trebalo da odbranimo naše stavove po pitanju LGBT zajednice, ali smo morale da napustimo sastanak jer je u kući vladala užasna homofobija. Šta god da smo rekle, bila je ozbiljna borba. Kada nas dve kažemo da želimo porodicu, to je ljudima čudno, a tek im je neprihvatljivo kada bi to rekla dva muškarca. Mislim da svaka žena ima potrebu da bude majka i to mi je normalno.

Da li ste nekada bile u gej klubu?

Sanja: Nikada, ali smo upoznale di-džeja koji radi u jednom gej klubu i obećale smo mu da ćemo jedno veče izaći tamo. Čula sam da su žurke u tim klubovima fenomenalne.

Matora: Dosta mojih strejt drugara ide u gej klubove i onda mi prepričavaju kako su me videli u jednom od njih. Ali istina je da nikada nisam bila u gej klubu. Sećam se da sam imala jednu devojku koja me je molila da odemo, ali nisam htela jer sam se plašila da bi neko mogao da me vidi. Ali sada ću se pojavljivati gde hoću i kada hoću.

Jovana, tvoj tata je prvo rekao da te podržava kada je izjavio da si ti zauvek "tatin sin". Koliko ti je značila njegova podrška?

Matora: Plakala sam kada sam to videla, jer sam vezana za njega i gajim ogromno strahopoštovanje prema njemu. Suze su mi išle dok sam kasnije gledala tatin snimak, dok sam za mamu uvek znala da će biti tu za mene.

Sanja je prva devojka koju si dovela roditeljima u kuću?

Matora: (smeh) Jeste, prva je. Svi su me pitali kako je moguće da moji roditelji ništa nisu znali, a kako bi i mogli, kada sam kući dovodila muškarce. (smeh)

Sanja je upoznala moju porodicu, ja njenu i sve je u savršenom redu.

Sanja: Naša veza je jedna od najnormalnijih mogućih. Na Jovanu gledam kao na svog partnera, a to što je žensko, pa Bože moj, meni je odlično sa njom. Jovanini roditelji su me sjajno prihvatili i sve savršeno funkcioniše.

