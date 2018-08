ZALJUBLJENA SAM, ON JE POLITIČAR SA KOSOVA: Zorica Marković pred Zadrugu 2 priznala da ima dečka, ovako je reagovao na njen ulazak!

Zorica Marković u prethodnoj noći gostovala je u emisiji i svojim izgledom iznenadila sve prisutne kao i gledaoce kraj malih ekrana.

Iako su mnogi očekivali da će se pevačica pojaviti u svom stilu, sa plavom kosom, blago našminkana i skromna, ovoga puta svojim prisustvom je sve ostavila bez teksta. Naime, Zorica se u studiju pojavila nikad pozitivnija i vedrijeg duha, a zbog njenog fizičkog izgleda bi je retko ko prepoznao.

Ona je svoju kosu ofarbala u boji neba, a osmeh na licu je kao i uvek zaštitni znak.

Kako je svojim fizičkim izgledom odmah dovela u sumnju da je zaljubljenost razlog njene nagle promene, ona je nikad srećnija pričala o tome.

"Kad čovek ima sklad i sređen život, mir u duši i kad je zadovoljan sa životom, sa porodicom, finansijama, statusom, decom... Zaljubljena sam, da. To je jedan dasa koji ima 52 godine, sa Kosova je. On je političar, malo mešamo muziku i politiku. Mislim, to je stvarno istina, a neću da pričam o nekim jadnim ljudima koji se kače na mene i koji ne znaju šta hoće u životu. Ja svima hoću da pomognem, a ja na.ebem, to je tako u životu", rekla je Zorica.

S obzirom na to da se Markovićeva uveliko priprema za ulazak u najluksuzniji i najpopularniji projekat "Zadrugu 2", zanimalo nas je šta njen izabranik kaže na sve to.

"Vrlo me podržava. Ne želim da naseda na ružne priče i svakojake gluposti", bila je iskrena Zorica.

