SLOBA RADANOVIĆ ISKRENO O LUNI ĐOGANI, RAZVODU OD KIJE KOCKAR I SVOJIM RODITELJIMA: Evo kakav savet je dao bivšoj devojci, ali i šta mu je rekla majka!

Sloba Radanović gostovao je u jednoj emisiji gde je progovorio o Luni Đogani, učešću u "Zadruzi" i svojoj bivšoj ženi Kiji Kockar.

Pevač se dotakao svoje bivše devojke i prokomentarisao njeno učešće u novoj sezoni rijalitija.

"To je njena stvar, ako će na kraju da joj se ispostavi kao dobro. Ima svoje razloge zašto je ušla. Sada treba da bude što opuštenija i ne naseda na provokacije i shvati to kao igru, a ne život", rekao je Sloba, koji prvi put posle razvoda gostuje u emisiji.

"Rekao sam da ću biti tu šta god joj zatreba, ostali smo u korektnim odnosima. Taj period oko razvoda bilo je teško i emotivno, ali sa druge strane sam osetio olakšanje, jer je ta priča dobila epilog. Oboje smo osetili olakšanje. Kakvo god mišljenje bude imala o meni, ja ću biti tu", kaže Slobodan.

On je istakao da ne razmišlja o ljubavnom životu, pa i da mu je karijera na prvom mestu.

"Ne razmišljam o tome, hoću karijeru i muziku da odradim kako treba, pa ću se posvetiti emotivnom životu. Devojke su možda stekle pogrešnu sliku o meni, plaše se da neki naslov ne izađe o njima, trenutno sam solo", izjavio je on i prokomentarisao brojne natpise koji mu se nisu dopadali.

"Trudio sam se da se ne petljam, demantovao sam stvari koje su bile ozbiljnije. Kada mi neko traži izjavu, nekada izvrne ono što sam rekao. Ako sam ispoštovao, a neko to uradi, to nije dobra saradnja", rekao je Sloba.

Sloba smatra da bi mnoge stvari promenio da ponovo učestvuje u rijalitiju:

"Smatram da sam dosta momenata bio neaktivan, prespavao sam. Mogao sam više da se šalim, pevam, osećam se opušteno."

S obzirom da je Slobinim roditeljima bilo teško dok je bio u "Zadruzi", Sloba je objasnio kako je sada.

"Oni su se smirili od kako sam izašao, imaju mogućnost da me vide kad god požele, to im je falilo. Nisu mogli da provere nešto o meni kada čuju neki trač. Oni to burno shvataju, moja majka je završila i u bolnici što je to previše lično shvatila. Na kraju mi je rekla da radim kako treba i da imam njenu podršku", izjavio je pevač u emisiji "Zadruga Narod pita", pa je objasnio zašto je Luna posetila njegove roditelje:

"Nisam znao da će se to dogoditi, pa sam samo rešio to da izbegnem. Sutradan sam saznao da je bila, lep je gest."

