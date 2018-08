NE ŽELIM VIŠE DA GA VIDIM U ŽIVOTU: Andrijana OGORČENA! Progovorila nakon Đeksonovog pomirenja sa bivšom i uputila brutalnu poruku! (FOTO)

Kao bomba je u javnosti odjeknula vest da je Nemanja Đerić Đekson posle mnogobrojnih veza koje je ostvarivao u "Zadruzi", odlučio da na sve stavi tačku i vrati se svojoj bivšoj devojci Tijani Stojanović sa kojom je prekinuo svaki kontakt pre nego što je postao učesnik najgledanijeg rijalitija.

foto: Damir Dervišagić

Iako je poznato da je Đekson napustio rijaliti sa zadrugarkom Andrijanom Radonjić, sa kojom je započeo ljubavnu romansu tokom njihovog zajedničkog boravka u Beloj kući i o kojoj je uvek imao samo reči hvale, on je posle svega zajedno sa svojom devojkom Tijanom osuo paljbu po njoj tako što je pred svojim fanovima na Instagramu pričao u negativnom kontekstu.

Andrijana je sa velikom dozom razočarenja otkrila da su navodno ostali u prijateljskim odnosima i da tako nešto sa njegove strane ni najmanje nije očekivala.

foto: Damir Dervišagić

"Kada su mi ljudi napisali kako me je komentarisao sa svojom devojkom u lajvu, jedino sto sam uradila je da sam napisala poruku da mi se ne obraća do kraja života. Briga me, neka bude sa kim želi, i ja sam nastavila dalje sa svojim ljubavnim životom, ali ne pljujem po njemu. Treba da ga bude sramota", rekla je Andrijana koja je sigurno ogorčena zbog takvog postupka.

foto: Printscreen Pink Tv

Kurir.rs/ Pink / Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir