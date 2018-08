ONI ĆE ZAMENITI KIJU, SLOBU I LUNU: Dopisivao se s njom kad je imala 14 godina! Ova afera će zapaliti ZADRUGU!

Na sistematskom pregledu pred "Zadrugu 2" bilo je veoma napeto. Mina Vrbaški je osula paljbu po Aleksandri Subotić i Davidu Dragojeviću koji su se fotografisali samo nekoliko metara pored.

"Ne zanima me mnogo. Devojka me napala da ja hoću nešto sa njenim dečkom, mužem, šta joj je. Uopšte me ne zanima. Bolje je da se bavi detetom kući nego da ulazi u rijaliti da bude neka svađalica. Definitivno šljam", bila brutalna Mina.

foto: Damir Dervišagić

"Pričala je nešto da je imala sa mnom. Pre nekoliko godina smo se nešto dopisivali, a nikada nismo videli. Meni je glupo da Aleksandri šalje. Šta ona može da rasturi", rekao je David.

"Mene to ne zanima, Ja sam sa Davidom 24 sati", rekla je Aleksandra.

Mina je objasnila da je imala 15 godina kada se dopisivala sa Davidom.

"Imala sam 14-15 godina, muvao me, ali ništa nije bilo to ništa specijalno", objasnila je Mina.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Blic/Foto Prtintscreen

Kurir

Autor: Kurir