BAKI B3 OPLEO PO BRATU I NJEGOVOJ BIVŠOJ ŽENI: Gagi i Anabela su pokvarili Lunu! (FOTO)

Andrija Đogani, poznatiji kao Baki B3, javno je kritikovao rijaliti kao televizijski program koji loše utiče na gledaoce, govoreći da on više nikada neću učestvovati u tome. Predomislio se, kaže, jer više nema načina da se izbori za svoje mesto na muzičkoj sceni osim da napravi instant popularnost zahvaljujući šou-programu koji gleda milionski auditorijum.

Odlučio je da prihvati ponudu da učestvuje u sedmoj sezoni "Parova", pa je to bio povod da sa njim popričamo o razlozima za njegov ulazak, od koga je dobio podršku i zašto je kritikovao ponašanje mlađe sestre Lune Đogani dok je bila u "Zadruzi".



Šta je presudilo da ponovo uđeš u rijaliti?

- Jak virus koji je zahvatio ne samo ljude koji to gledaju nego i nas, javne ličnosti. Sediš kući i gledaš šta se dešava... Svako ko izađe iz rijalitija postane megazvezda, počne da peva, ide na nastupe i uzima ogromnu kintu.

Misliš da će potrajati te njihove karijere?

- Sve je danas instant, brzo se živi, svi mogu da postanu popularni, ali to kratko traje. Lajkovi, pratioci, pregledi na Jutjubu, sve može da se kupi i to prolazi dobro kod ljudi. Ja sam javno pljuvao rijaliti, govorio sam da nikada više ne bih ušao u tako nešto. Bio sam u jednom rijalitiju, ali to nije bilo kao ovo danas. Sad se samo gleda ko će kome da je*e kevu, ili ko će koga da pegla.



Pa šta ćeš ti raditi u "Parovima"? Hoćeš li da se "peglaš" ili ćeš nešto drugo pokazati?

- Ja imam druge kvalitete, ne moram da budem u većini, toj popularnoj, da se peglam, tučem i psujem. Ja mogu nešto da lupim i da budem zanimljiv ljudima, to je moja specifičnost, umeće.

Ove godine će Đoganijevi, izgleda, dominirati u rijaliti programima?

- Ne, nije tako. Pogrešno ste shvatili.



Kako pogrešno? Ti si ušao u "Parove", priča se da će i Slađa Delibašić da ti se pridruži, a Luna sigurno ulazi u "Zadrugu 2".

- Mi smo super, ali ne bih voleo da ona uđe. Žena ima druge planove u životu, poslove koji joj odlično idu i mislim da ni ona nema nameru da ulazi u rijaliti. Inače, ja ne želim da se predstavljam kao Đogani. To je moje prezime, ali za javnost ja sam Baki B3, a Đogani je samo jedan. On je napravio brend, i to krvavo, ne može sad neko da mu se kači i pravi ime na osnovu njega.

Je l' te podržao Đole da uđeš u "Parove"?

- Kako da ne, pa bez njegovog mišljenja ne bih nikada ušao u rijaliti. Popričali smo, dao mi je dosta saveta, trudiću se da ga poslušam. On je mnogo uradio i napravio u životu i karijeri i zato ima pravo da me savetuje.

A zašto ti nisi podržao Lunu dok je bila u "Zadruzi"?

- Nisam podržao samo jedan segment... Ona je moja sestra i ja je volim, makar bila i najveća ku*va, ne mogu da joj sudim. Podržavam ljubav, kad je neko slep i zaljubi se, svi smo prošli kroz to. Ali kada to ode predaleko, onda postoje mama i tata koji moraju da kažu: "Sine, zaljubila si se, ovde povlačimo ručnu, ne ideš dobrim putem." E to je izostalo, tih smernica nije bilo od roditelja.

Znači, po tebi, Luna nije kriva za svoje ponašanje u rijalitiju, nego Anabela i Gagi?

- Pa naravno. Ona je bila dobra, ušla je tamo sa lavovima i tigrovima da se bori i lepo joj je išlo. Ali, dobro, nadam se da je i Luna shvatila svoje greške.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević





Teško podneo rastanak sa porodicom

Ne znam kako ću bez sina u "Parovima" Baki izbegava da priča o tome da se pre skoro dve godine drugi put oženio i dobio sina, kao i da sa svojom porodicom živi u Bosni. Ipak, pristao je da za Kurir ispriča nešto više o tome. - Želim da sačuvam svoju porodicu. Ali, evo, reći ću vam, jesam se oženio, postao sam otac u januaru prošle godine, sin mi se zove Mateo. Supruga i ja očekujemo i drugo dete uskoro, za dva meseca bi trebalo da se rodi. Jako će da mi nedostaju, mali je mnogo navikao na mene. Trudiću se da budem jak, da izdržim to.

