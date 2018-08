LUNA U ZADRUGU ULAZI KAO ZAUZETA ŽENA? Blogerku vezuju za bivšu ljubav! Nakon njenog odgovora SVE je bilo jasno! (FOTO)

Modna blogerka Luna Đogani u prvoj sezoni rijalitija "Zadruga" imala je peh da se zaljubi u oženjenog muškarca Slobu Radanovića, i sa njim je uplovila u ljubavnu romansu koja je trajala svega osam meseci.

foto: Printscreen/Instagram

Zbog ovoga je bila mnogo puta osuđivana i sebe je dovela u veoma nezavidan položaj. Đoganijeva je rešila da svemu tome stane na put i svojim učešćem u rijalitiju "Zadruga 2" želi da pokaže kakve zaista kvalitete poseduje i sebi i svojoj porodici osvetla obraz.

Otkako je okončala svoju vezu sa Slobom u njenom životu se nije pojavio nijedan dečko koji bi joj parirao u svemu. Kako su mediji pisali da je u vezi sa fudbalerom Goranom Buljandrićem, s kojim je imala kratku romansu pre tri godine, pre nego što je bila sa Srđanom Sarićem.

foto: Printscreen Instagram

"To nije istina, mi nismo u kontaktu. Nemam dečka, prija mi sloboda. Ulazim u "Zadrugu 2" i zato mi ne treba dečko. Tamo ću se usresrediti na sebe i na svoj cilj zbog kojeg sam ušla i to mi je jedina motivacija. Emocije ne želim niti da gušim niti da krijem, ali mi to nije u prvom planu", rekla je Đoganijeva.

Blogerka trenutno uživa u slobodi koju ima i to joj najviše prija, a kako će se ponašati u novom rijalitiju i da li će uspeti da odoli muškom svetu koji se nađe u "Zadruzi 2" ostaje da vidimo.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Pink / Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir