TEMELJNO SPREMANJE ZA RIJALITI: EVO šta Aleksandra i David rade pred sam početak Zadruge! Jednim komentarom su IZNENADILI fanove (VIDEO)

Kada sam slomio stopalo imao sam visak kilograma @central.gym.fitness mi je pomogao da skinem i da dodjem do željene forme,posle operacije ukrštenih ligamenata i atrofiranje mišića @central.gym.fitness mi je pomogao da vratim mišić u prvobitnu formu,nije bitno da li ste mršavi ili debeli,bitna je volja a FORMULA JE VOLJA .... Bitno je da kreneš a ne da kući uz čips i nedostatak seksa komentarišete nečiji izgleda,izgled uz trening uvek može da se dovede u red,ali GLAVA ? Nikako,jedino da je menjate u mesari sa telecu ❤️ kanaaaaaaa @sandrasuboticss @central.gym.fitness

