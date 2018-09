LUNA ĐOGANI OJAČALA OD PRVE SEZONE ZADRUGE: Zalečila je rane na srcu, ali ovo ju je najviše POVREDILO!

Učesnici nove sezone rijalitija "Zadruga 2" gostovali su u emisiji gde su pričali o tome kakve su predrasude ljudi imali o njima.

Prvi je Mirko Gavrlić objasnio da su ljudi često bili ljubazni prema njemu dok su mu s druge strane pričali iza leđa.

Mika i Giba Vasić su takođe progovorili o tome šta im je najteže palo, što se tiče novinskih natpisa.

"Ovih par dana kada je javnost saznala da ulazimo, izašla je vest da menjamo pol, da nam je Željko uplatio novac. To je bilo naslov. Da se ložimo na neke muškarce ukućane. Mediji to zloupotrebljavaju, mada nas više to ne vređa, neka rade svoj posao i mi ćemo. Čist račun, duga ljubav", rekla su braća, a onda je Suzana Perović dodala:

foto: Printscreen/TV Pink

"Ulaskom u imaginarijum očekujem da govore: "Evo je ova što propagira mir u svetu, što je dosadna, ja to očekujem. Spremila sam se za "Zadrugu 2" kao za 3. Svetski rat."

Luna Đogani je istakla koji naslov je nju najviše povredio, a tiče se seksa.

"Milsim da sam ojačala, ima raznih naslova, a skoro me najviše dotakao da sam dobila 50.000 evra da bih imala seks u "Zadruzi". To nije istina. Ostalo sam oguglala, ne dotiče me. Mislim da je bilo i vreme da zalečim rane na srcu", kaže Luna u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs, Foto: Printscreen/TV Pink

Kurir

Autor: Kurir