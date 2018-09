ZAKUCALI SE U BETONSKI ZID: Aleksandra i David imali saobraćajku u Mirijevu! JEDVA OSTALI ŽIVI! (FOTO)

Aleksandra Subotić i njen verenik David Dragojević u subotu oko 15 sati doživeli su saobraćajnu nesreću u Mirijevu, kada su prilikom skretanja u krivini automobilom marke "golf 4" udarili u betonski zid pokraj puta.

Aleksandra Subotić i njen suprug David Dragojević u subotu oko 15 sati doživeli su saobraćajnu nesreću u Mirijevu, kada su prilikom skretanja u krivini automobilom marke „golf 4“ udarili u betonski zid pokraj puta, ekskluzivno saznaje Kurir.

Tokom vožnje, rijaliti igraču pukla je prednja leva guma, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom i nije uspeo da zakoči na vreme. On je, srećom, dobro prošao i malo se ugruvao, dok je ćerka Ljube Pantović zadobila potres mozga, podlive na vratu i grudima i iščašenje leve ruke.



David je odmah istrčao iz kola i pomogao Aleksandri da izađe jer je od šoka jedva uspela da stoji na nogama, pa se pridržavala za njega, što je zabeležio naš fotograf koji se zatekao u blizini. Sela je na stub, savijala se od bolova i hladnom krpom ublažavala bol u čelu. Dragojević je za to vreme pozvao njenog lekara da zakaže pregled, da bi zatim zamolio prijatelja da dođe po njih i hitno ih odveze u jednu privatnu kliniku.

Aleksandri je konstatovan teži potres mozga, zbog čega joj je u narednom periodu preporučeno striktno mirovanje. Oni su nakon toga otišli u Kaluđericu po Subotićkinu ćerku Magdalenu, koju je čuvao njen otac Karađorđe Subotić, i odveli je u Veternik, gde je danas krenula u vrtić.

Aleksandra je potvrdila naša saznanja.



- Ništa nije toliko strašno, ali za mene je bilo stravično! Znate kada iznenada udarite u nešto, ne nadajući se tome. U trenutku sam samo sklopila oči, a kada sam ih otvorila, osetila sam jak bol u predelu glave i grudi. Stisla sam Davidovu ruku i uzviknula da me odmah izvede iz auta. Bilo je nepodnošljivo! On je odlično prošao, inače, da me nije odmah odveo kod doktora, onesvestila bih se nasred ulice. Sada je sve OK - kaže Aleksandra i dodaje da se priprema za drugu sezonu „Zadruge“, u koju ulazi sa suprugom Davidom.

