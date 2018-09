ŠOK INTERVJU! LEPI MIĆA OBEĆAVA ŽESTOKU BORBU: Ko me bude fizički napao NEĆE ZNATI ŠTA GA JE SNAŠLO! Sve ću u ludnicu da ih oteram!

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, siguran je u svoju pobedu u drugoj sezoni "Zadruge", koja startuje 6. septembra na televiziji Pink. Pevač od čelnika medijske imperije nije tražio honorar, već samo mogućnost da učestvuje i izbori se za pobedu.

On je u intervjuu za Rijaliti otkrio na šta je sve spreman da bi sledeće godine trijumfovao, ali je i dao sud o nekim budućim takmičarima.



Kakva su ti očekivanja?



"Očekivanja su divna, ma strašna".



"Zadruga" još nije počela, a već si sa Zoricom Marković objavio rat Mirku Gavriću?



"Ma je*eš Mirka Gavrića, kome je on bitan u životu? Nebitan je lik skroz".



Na kakve izazove si spreman da bi stigao do pobede?



"Ne idem na ratište, ali imam osećaj kao da krećem u krstaški rat. Ako me neko bude provocirao, dobiće od mene i te kako žestok odgovor. Ovog puta idem da pobedim i srušiću ih sve, ili ih oterati u ludnicu".



A na fizički obračun ako te neko isprovocira?



"Nikada se nisam tukao u životu, to me ne interesuje. 'Zadruga' je psihološka igra gde se mi na psihološkom nivou takmičimo do pobede. Tuča ništa ne rešava. Kome je do tuče, neka ide u ring, pa neka se tuku do mile volje. Ovo je igra bez granica na mentalnom sklopu i svi koji misle na fizički obračun, ne bih im dao da priđu tamo. Ne daj bože da neko fizički krene na mene, neće znati šta ga je snašlo".



Hoćeš li malo poraditi na rečniku, s obzirom na to da gledaoci osuđuju tvoje psovke?



"Evo, sav sam se naježio zbog toga. Ma zabole me ku*ac".



Jesi li napravio klan sa Zoricom Marković?



"Uvek sam bio samostalni igrač. Cilj mi je da dođem do cilja, do pobede. Ne treba niko da ide uz mene".



Zašto nisi uzeo honorar od čelnika Pinka?



"Ma nešto malo, čisto onako. Ovog puta zaista idem da pobedim i samo zbog toga ulazim".



Kako komentarišeš to što Miljana Kulić ulazi u rijaliti sa tek rođenom bebom?



"Sa Miljanom je sve normalno. Ona kad bi ušla i sa slonom u rijaliti, to bi isto bilo normalno. Ona je takva kakva jeste, da s njom prosto ništa nije iznenađenje".



A zašto onda ti ne uđeš sa ćerkom?



"Ja ne bih. Ne mogu to".



Kako ti se čini porodica Vasić?



"Ne bi ih komentarisao".

