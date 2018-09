SUZANA NAJAVILA RAT ESTRADI! DOK UŽIVA U BRAKU SA BIVŠIM MUŽEM LEPE LUKIĆ, FOLKERKA OTKRIVA: Ovo su pevačice koje su htele seks sa mojim Vladom!

Brojne pevačice sa naše estradne scene ljubomorne su na Suzanu Perović jer je upecala i udala se za jednog od najboljih i najzgodnijih tadašnjih menadžera bivše Jugoslavije - Vladu Perovića.

Bez obzira na to što je folkerka s nekadašnjim mužem Lepe Lukić u stabilnom braku, njene koleginice i dalje jure za njim, ne mareći za to. Međutim, Suzani to ne predstavlja problem jer je sigurna u ljubav i vernost svog supruga, ali odlučila je da se malo poigra sa tuđim emocijama i željama. Ona kaže da će u "Zadruzi" otkriti imena mnogih naših pevačica koje su pokušavale da smuvaju Perovića, kao i načine na koje su to radile.



"Moj muž je najbolji i tu nema priče. Mnoge su obletale oko njega i htele ga za sebe, ali samo sam ga ja dobila. Da je samo jedna od njih u pitanju, pa i da prećutim. Problem je što su mnoge htele seks i svašta nešto, ali on je samo moj muž i to poštuje", rekla je pevačica.



Suzana i Vlada dugo su u srećnom braku i imaju dvoje dece, Dajanu i Nikolu, koji ne vole da se eksponiraju. Ona se davno povukla sa scene i posvetila porodici, da bi se 2013. godine pojavila u emisiji "Preljubnici".

