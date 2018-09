DIKA JU JE TUKAO, OŠIŠAO NA ĆELAVO, A SAD UŠAO U PAROVE DA JE ZAPROSI I ŠOKIRAO: Ilijana je meni polomila nos, a čak je na FB objavila moj p.enis!

Vladimir Dika Zečević, reli vozač i bivši dečko Ilijane Vagić, ušao je u vilu „Parova“ na nedelju dana, a sve da bi vratio njeno poverenje i oženio se njome!

Automobilista je otkrio da ga je atraktivna plavuša tukla i da mu je jednom prilikom polomila nos.



Nakon potresne priče koju je Ilijana iznela u javnost, kada je otkrila da ju je bivši tukao, ošišao na ćelavo i polomio rebro, u vilu u Zemunu ušao je i Zečević, a sve da bi, kaže, skinuo ljagu sa svoga imena. Dika tvrdi da Ilijanu nije ni takao, već da je on žrtva nasilja.



- Ilijana je mene non-stop tukla. Udarala me je u pleksus, pesničila me je i pre nekoliko godina mi je polomila nos! Jednom prilikom je nakon naše svađe ušla na moj Fejsbuk profil i objavila sliku mog polnog organa. Taj profil gledaju i moji prijatelji i deca, to je sramota - otkrio je Dika i dodao da je Ilijana mnogo ljubomorna.

foto: Instagram



- Ta žena se predstavlja da je nešto što nije. Ona je ljubomorna i bolesna. Stavila mi je krišom malu spravu, GPS, u kola da bi me pratila. Jednom prilikom sam ćaskao sa nekom devojkom u kolima i Ilijana je naišla i počela da je bije - otkrio je Vladimir.



Vagićeva je ove priče potvrdila, ali se pravdala da je za sve to imala povoda jer ju je Dika pravio ljubomornom. Zečević je tada poklekao i javno priznao da Ilijanu i dalje voli i da želi da mu ona bude supruga.



- Mi pet meseci nismo zajedno i mnogo mi nedostaje. Trudiću se da vratim njenu ljubav narednih sedam dana, voleo bih da se pomirimo. Želim da se oženim Ilijanom i, ako produkcija želi da nam organizuje svadbu, ja pristajem! Uslov je da ja biram muziku - rekao je Dika.



Ilijana je rekla da i ona dalje voli Vladimira, ali da se nikada neće pomiriti s njim.



- Taj čovek je manipulator i ima dobru priču. Ne želim da ga vidim nikada više u životu. Volim ga i dalje, ali čekam da me prođe i da nađem novog dečka. Od svadbe nema ništa - poručila je Vagićeva.

foto: Instagram

Kurir.rs/J. Stuparušić/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir