OTVORILA DUŠU UOČI ULASKA U ZADRUGU 2: Luna progovorila o Ražnatovićima i dečku koji je razdvojio nju i Anastasiju

Prošla sezona za Lunu Đogani je bila pravi pakao, koštala ju je mnogo suza i živaca, bilo je tu i neprospavanih noći, a izgubila je i svoju veliku ljubav, Slobodana Radanovića.

Pored svega toga, uvrede i prozivke na račun Lune Đogani ne prestaju, a etiketa ljubavnice i kradljivice muževa ne skida se sa nje. Iako je prošla pravu golgotu, Luna je prelomila i ponovo ulazi u "Zadrugu", u drugi deo, iako je mama Anabela nije podržala.

Otkrila je šta je pravi motiv ponovnog ulaska na imanje koje joj je uništilo život, a pre toga se osvrnula na izjavu koju je Svetlana Ceca Ražnatović dala da njen sin Veljko nikada nije bio u vezi sa Lunom.

foto: Damir Dervišagić

- Ceca je žena koju ću ja uvek poštovati, hvala joj na lepim rečima, samo mi nije jasno što je rekla da nisam bila sa Veljkom. Mene je najviše povredilo što me je Anastasija zamenila dečkom, dozvolila je da nas muškarac odvoji - rekla je Luna, a na konstataciju da se spekulisalo da je bila u šemi sa momkom Cecine ćerke ona kaže:

foto: Printskrin

- Ma ja sam bila sa svakim dečkom svoje drugarice. (smeh) To je laž, ali sada svima želim samo sreću.

Luna je otkrila i da joj se, uprkos svemu, Anastasijina prva pesma i te kako dopada.

- Podržala sam Anastasiju i uvek ću je podržati. Meni se stvarno pesma svidela i to je sve. Nismo se čule i verovatno nećemo, ali ja njoj želim svu sreću i da napravi još mnogo hitova - iskrena je Luna.

Mnogi su bili šokirani kada se pojavila informacija da Đoganijeva ulazi u rijaliti, a ona kaže da će ovoga puta pokazati sebe u drugačijem svetlu.

foto: Damir Dervišagić

- Hoću da pokažem pravu Lunu, nju još mnogi nisu upoznali. Neću dozvoliti da me išta više izbaci iz koloseka, ja nisam negativan čovek kakva sam bila u prošloj sezoni, a priznajem, i novac koji su mi ponudili je bio isto presudan - otkriva Luna.

- Ružni komentari me više ne dotiču, Kiju i Slobu sam ostavila u prošlosti. Ovo je nova Luna, koju više niko neće da gazi, niti da ponižava - kaže blogerka.

Iako je njihova ljubav u rijalitiju bila jaka, pritisak iz spoljašnjeg sveta, prisustvo Kije, stalna mešanja Lunine i Slobine porodice uticali su da veza pukne. Niko od njih nije više ni sa kim, a Sloba je nedavno izjavio da više nikada ne bi bio ni sa Kijom, ni sa Lunom.

- Nije me to pogodilo, ja njemu ne želim ništa loše. On je dobar momak i nadam se da će naći novu devojku i da će biti voljen, kao što sam i ja raspoložena da ponovo budem zaljubljena i srećna. Pošto ponovo neću dugo biti u "stvarnom svetu", možda se i zaljubim u "Zadruzi" - iskrena je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Alo/Foto Damir Derivšagić

