ZADRUGARI ULAZE U KARANTIN, STIGLA POZNATA LICA! Nadežda Biljić obećala: Nema SEKSA čak i ako se pojavi ON! (KURIR TV)

ZADRUGARI ULAZE U KARANTIN, UZBUĐENJE RASTE! Nadežda Biljić pred ulazak obećala: Nema SEKSA čak i ako uđe ON! (KURIR TV)

SAMO 2 DANA DO POČETKA ZADRUGE, TAKMIČARI PRISTIŽU U KARANTIN: Oni obećavaju dobar provod, a od njene IZJAVE svi su zanemeli! (KURIR TV)

SKANDAL U NJUJORKU: Publika uzela Novaka na zub! Gledaoci aplaudirali na Đokovićeve greške, a OVAKO im je on uzvratio (VIDEO) 576

AMERI MU ZVIŽDE, A ON REDOM GAZI! Đoković bolji od Souze i publike koja ga je strašno izluđivala tokom celog meča (VIDEO) 1.1k

BIVŠI RUKOMETNI AS VLADA MANDIĆ PODIGAO SPOMENIK RATKU MLADIĆU U RODNOM MESTU! Na pitanje zašto je to učinio, dao je ovakav odgovor! 2k

Stih dana

Čini mi se da sam se zaljubila ti me, srećo, dovodiš do ludila baš me briga ako nije pametno volim kad smo zajedno

ALEKSANDRA BURSAĆ