DOK ZADRUGARI ULAZE U KARANTIN LUNA SA NJIM PUTUJE SVETOM: Blogerka nije otišla u izolaciju, a EVO od koga se ne odvaja! (VIDEO)

Danas je teško naći osobu koja te ispunjava u smislu da se osećaš 100% svoj i da nemaš zašto da se stidis zbog toga ko si i šta si. Koja će da uradi sve da ti budeš srećan i neće traziti ništa zauzvrat. Samo želi da vidi tvoj osmeh na licu. On je moj prijatelj, i kad vidite da se smejem onako iskreno i ludo to je zbog njega. Jednostavno on zna da me nasmeje. Nikada me nije izdao, nije se “oprao” od mene kada su svi to uradili, i kada je mogao... ali nije. Ostao je uz mene i izvukao me iz crne rupe u kojoj sam se našla. I zato ovog čoveka ću zauvek hvaliti i držati pored sebe, jer naše prijateljstvo je nešto sto nema cenu i retko je. Hvala ti sto si mi ulepšao poslednje dane na slobodi i sto odlazim tamo puna ljubavi i pozitivne energije. Voli te tvoja Luna Galence ❤️ Uskoro očekujte i nešto novo od nas 🔜 @gasttozz.official

