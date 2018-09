POZNATA FOLKERKA IMA PAKLENI PLAN, A OVO ŽELJNO OČEKUJE: Olja Bajrami stigla u karantin! Na vratima Zadruge otkrila VELIKU TAJNU! (FOTO)

Nešto nakon podneva budući učesnici druge sezone "Zadruge" počeli su da pristižu u karantin u kojem će boraviti do ulaska u kneževinu nadomak Beograda, a jedna od učesnica koja je spakovala svoje kofere jeste folk pevačica Olja Bajrami.

foto: Marija Trajković

"Možete da očekujete jednu veselu Olju koja puno peva i igra, koja zabavlja ukućane. Ja sam pozitivac, jedna vedra osoba", izjavila je ranije Olja, a pred okupljenim novinarima i budućim cimerima, sa kojima će pod budnim okom kamera živeti u Beloj kući, pojavila se u zelenom kombinezonu.

Vidno raspoložena pozirala je fotoreporterima, a onda je od svojih najbližih, koji su došli da je isprate, dobila poklon - veliki buket cveća, sa kojim je rado pozirala i odmah na sebe skrenula pažnju svih učesnika "Zadruge" koji su u karantin stigli nekoliko minuta pre nje.

foto: Vladimir Šporčić

Čim je objavljeno da će biti jedna od sigurnih učesnica nove sezone "Zadruge", Olja je otkrila kako će se ponašati u imaginarijumu u kojem će živeti narednih meseci.

"Ja se nadam da neće doći do konflikta, ali s obzirom na to da sam gledala prvu "Zadrugu“, ne može da ne dođe do toga. Nisam neko ko voli nasilničko ponašanje, ali ću svima da vratim, normalno je da se ljudi svađaju, ali nisam vulgarna, nemam te vulgarne ispade, jedino to od mene ne možete da očekujete. Ja se nadam da me neće niko surovo isprovocirati na taj način", objasnila je Olja i dodala:

"Jedva čekam da uđem da se igramo i stvarno sam ponosna što ću biti deo tako jedne velike stvari i nestrpljiva sam da uđem i budem deo tog spektakla. Baš sam ponosna na to!"

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/ Pink/ Foto: Marija Trajković

Kurir

Autor: Kurir