MAJKA MIKE I GIBE ZAPRETILA SUPRUGU: Ako me Rade prevari, ostaće bez one stvari! (FOTO)

Rada Vasić, učesnica "Zadruge 2", otkrila je da će sa svojim suprugom Radetom redovno imati seks u rijalitiju, a ukoliko je prevari sa nekom drugom na velelepnom imanju, ostaće bez svog ponosa!

Majka najpoznatijih blizanaca u Srbiji Gibe i Mike Vasića zajedno sa sinovima i suprugom došla je na sistematski pregled pred ulazak u "Zadrugu" i otkrila da nema taktiku, već da će raditi sve onako kako se u tom trenutku oseća.

Da li ćete imati sa suprugom seks pred kamerama?

- Zašto da ne? Seks održava kuću. Sve žene, kad ne bi imale seks, ostavile bi supruga ili bi našle nekog drugog. Kad mi se seksa, ja to radim. Tako će biti i u rijalitiju. Ja sam odlična ljubavnica.



Šta biste uradili ukoliko biste uhvatili supruga sa drugom zadrugarkom u akciji?

- Ako mu se diže, neka slobodno opali neku. On je potentan i nema problema sa time. Ali, ako ga vidim sa drugom, neće mu se dobro pisati. Može da ostane bez one stvari.



Priča se da će Mika i Giba promeniti pol u rijalitiju. Kako reagujete na to, podržavate li ih?

- Ja pi*ku nikad ne bih rezala. Ne znam ništa o njihovoj promeni pola. Pa ko će to da plati? Neka plati i meni. Evo, ja ću staviti onu stvar ako Mika i Giba stave pi*ku. To bi bilo najbolje. Šalu na stranu, to su naša deca, mi smo ih stvorili. Najbitnije je da su živi i zdravi. Njih devojke obožavaju. Sad na pregledu su ih sve devojke grlile i ljubile.



