MITROVIĆ U ZADRUZI PODIGAO STATUU SVOG IDOLA: Osvanuo Mediči DVOSTRUKO VEĆI od onog u Firenci! (FOTO, VIDEO)

Nova sezona "Zadruge" počinje za samo dva dana, te se poslednje pripreme u kompleksu u Šimanovcima privode kraju. Nakon što je završena izgradnja najlepše građevine u ovom delu Evrope, palate Milenije, Željko Mitrović otkrio je da je danas u kompleksu "Zadruge" podignuta statua čuvenog firentinskog bankara i mecene, Kozima Medičija.

foto: Printscreen Youtube, Pink

"Palata Milenija je četiri puta veća od Bele kuće, a po dimenzijama je veoma slična Kapitol Hilu u Vašingtonu. Ovo je prava zgrada, ali je ona samo deo elemenata. Danas smo uradili jedan vrlo značajan posao i učestvovao sam delimično u njemu - postavio sam statuu Kozima Medičija, koja je visoka šest metara, što je dvostruko više od Medičijeve statue u Firenci. Izgleda impresivno i mislim da je to veoma značajno, zato što je to moja velika inspiracija i moj veliki idol. On je rođen 1389. godine, iste godine kada smo izgubili cara Lazara - u Italiji je tada počela renesansa, a mi smo tada krenuli nizbrdo. Mislim da je sada došlo vreme za srpsku renesansu. Veliki broj umetnika, vajara i slikara je bilo angažovano i zaradili su dosta novca na ovom projektu, tako da smo na taj način dali doprinos kulturnom životu u Srbiji. Mislim da smo uspeli u tome, napravili smo jednu malu kneževinu, jedan grad u kome će živeti naši takmičari, odnosno zadrugari, i mislim da će im biti prijatno da provedu vreme u jednom ovakvom ambijentu", rekao je Željko Mitrović.

foto: Printscreen Youtube, Pink

Inače, na samom projektu bilo je angažovano više od hiljadu i po ljudi, koju su izgradnju "Zadruge" završili u rekordnom roku.

"Ovo je najveći televizijski projekat u istoriji svetske televizije, definitivno. Proverili smo sve projekte u prethodnih 50, 60 ili 70 godina. Ne postoji ovakav projekat, koji je jedna televizija spostvenim sredstvima producirala. Bilo je veoma naporno stvoriti ovo, 1600 ljudi je učestvovalo, radili smo bukvalno 24 časa. Došli smo do zaključka da bi ovaj projekat u normalnim uslovima trebalo da se radi dve i po do tri godine, a mi smo uspeli dasve ovo sagradimo za tri, četiri meseca. Veoma sam ponosan na ovaj projekat i mogu slobodno da kažem da je neponovljiv", ispričao je Mitrović.

foto: Printscreen Youtube, Pink

Kako je rekao, projekat "Zadruga" nije samo poklon publici televizije, već i zaposlenima, s obzirom na to da ove godine obeležava četvrt veka postojanja.

"Sve ovo je poklon publici, ali i poklon Pinku za 25. rođendan. Mislim da su TV Pink i zaposleni zaslužili projekat po kome će biti poznati u celom svetu, a ovo je sigurno jedan takav projekat. To ne kažem samo zato što set izgleda ovako, već zato što nam je ova infrastruktura omogućila da budemo mnogo kreativniji u odabiru igara, da imamo razne ideje o zapletima među zadrugarima. Veoma sam zadovoljan i mislim da je ovo jedan odličan poklon prvenstveno mojim zaposlenima, a onda i mojim gledaocima za četvrt veka postojanja. Gledaoci mogu da očekuju jednu potpunu hipnozu i neodvajanje od televizora 24 časa dnevno", objašnjava on.

On je otkrio i da u četvrtak 6. septembra u veličanstven kompleks "Zadruge" ulazi čak 50 takmičara, ali tu iznenađenjima nije kraj - s obzirom na to da će trajati punih deset meseci, kroz drugu sezonu će proći i do 200 učesnika.

foto: Printscreen Youtube, Pink

"Imali smo 3600 zahteva za ulazak u 'Zadrugu', a pritom mi ne radimo po zahtevima. Imali smo veliki problem da izaberemo 50 takmičara koji ulaze prvog dana, a mislim da će ih kroz ceo serijal proći od 150 do 200, s obzirom na to da druga sezona traje punih 10 meseci. E tih pRvih 50 nije bilo lako odabrati - bile su nam potrebne različite socijalne kategorije, a mislim da smo iz svake pronašli po jednog, pa će biti veoma zanimljivo gledati kako se ti ljudi međusobno snalaze i kako će živeti zajedno deset meseci", rekao je Mitrović.,

Za kraj, objasnio je odakle je crpeo insipraciju za stvaranje projekta kakav nije viđen ne samo na ovim prostorima, već i u svetu.

"Kao što sam rekao, Kozimo je moja velika inspiracija i poslednjih petnaestak godina, koliko proučavam njega i celu porodicu Mediči, shvatio sam da se u 300 godina koliko je vladala Firencom, iz te familije zaista izdvaja Kozimo. Kada imate ozbiljan uzor, nije uopšte komplikovano sve elemente i osobine koje ima takav jedan čovek inkorporirati čak i u jedan televizijski projekat. Ta kombinacija njegove Firence, najboljih delova Venecije, pa čak i Monaka biće označenje ovog projekta, koji će izaći van granica ovih prostora", kaže Mitrović.

Podsećanja radi, u Šimanovce su stigle najvrednije reprodukcije, ali i pojedini originali različitih umetničkih dela iz Italije, Francuske i drugih delova Evrope. Kompanija Pink kupila je i nekoliko mlaznih odela kojima će, kao jedan od načina, Veliki Šef slati svoja pisma, a osim njega, koristiće ih njegov asistent i bezbednosne službe Pinka. Takođe, u "Zadrugu" je stigla flota jahti, brodova,čamaca, skutera, gondola, kao i brod Kolumbo, koji će ploviti u morskom zalivu TV Imaginarijuma, poznatijeg kao "Zadruga". Na projektu je pored domaćih autora na čelu sa Željkom Mitrovićem, Milicom Mitrović, Radetom Mihajlovićem i Dušanom Demićem, radilo i oko 200 slikara, vajara i klesara iz Italije, Francuske, ali i iz Britanije, kako bi sagradili Kneževinu u kojoj će živeti skoro 50 zadrugara.

foto: Printscreen Youtube, Pink

Mitrović sa ovim projektom sagrađenim kao kombinacija Venecije, Firence i Monaka, pokušaće da spoji tri epohe - početak 16, 20. i 21. veka.

(Kurir/Foto: Printscreen Youtube, Pink)

Kurir

Autor: Kurir