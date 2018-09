KONAČNO IMA TAKTIKU: Lepi Mića u Zadrugu ulazi sa FENOMENALNIM PLANOM! Kada čujete šta je odlučio da promeni, ODUŠEVIĆETE SE! (VIDEO)

Jedan od učesnika "Zadruge 2", čiji je početak zakazan za četvrtak 6. septembar, je pevač i iskusni rijaliti igrač Lepi Mića. On je gostovao u jutarnjem programu gde je otkrio da je uzbuđen zbog novog rijaliti iskustva koje je pred njim, kao i da će se njegovo ponašanje ovaj put znatno razlikovati.

"Ovaj put neću psovati, biću jako fin i vaspitan, kulturan", obećao je Lepi Mića, a potom konkretizovao stvari koje u svom ponašanju želi da promeni.

"Svađaću se ja tamo, daleko od toga da neću, ali mislim da su me te psovke uvek koštale nekog boljeg plasmana. Vidim da je narod podeljen, poštuju me i cene, ali te psovke me ukopaše. Moram to da promenim. Može čovek sve kad hoće, ali ja više psujem da bih nekog doveo u red, da ga malo smirim".

"Psovkama dajem do znanja: "Ostavite me na miru". Mada, mislim da više to meni ne priliči. Pokušaću da ostanem isti, ali da izbacim te psovke i da vidim da li će to uticati na moj plasman i mišljenje naroda", rekao je Mića, a da li će uspeti u svojoj nameri, ostaje da se vidi.

