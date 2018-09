ILIJANA I DIKA U NAJŠOKANTNIJEM PAROGRAFU DO SADA: Svađe, pretnje, batine... SVE JE IZAŠLO NA VIDELO! (FOTO)

Bivši partneri i učesnici sedme sezone "Parova" Ilijana Vagić i Vladimir Zečević Dika podvrgli su se testiranju na poligrafu u emisiji uživo, a rezultati ispitivanja pokazali su šokantan i bizaran odnos između njih dvoje.

foto: Printscreen

Ova petogodišnja ljubavna veza obilovala je svađama, prevarama i, kako je Ilijana izjavila, batinama, pretnjama i osvetom. Ona tvrdi da ju je bivši momak, s kojim nije već pet meseci, zlostavljao, lomio joj rebra i šišao je na ćelavo, ali i pored svega toga, detektor laži prepoznao je da između njih i dalje postoje emocije i da imaju želju da opet budu zajedno.

foto: Printscreen

Ilijana i Dika odgovarali su uporedo na ista pitanja, s tim što nisi mogli da znaju ko je kakav odgovor dao.



Tema o kojoj se danima pričalo u vili "Parova" jeste to da je Dika slao Ilijanine gole fotografije nepoznatim ljudima, ali i njenoj majci i bratu. On je to na poligrafu bez blama priznao, dok je Vagićeva rekla kako ju je sramota zbog toga.

foto: Printscreen

"Jesam, slao sam i ne kajem se", rekao je Zečević.

U daljem toku emisije sledila su sve šokantija priznanja bivših ljubavnika, na primer to da je Ilijana tukla Dikinu majku.

"Ja njoj jesam udarila šamar, ali je nisam tukla", branila se ona.



Poligraf je konačno razrešio još jednu ključnu stvar o kojoj se poslednjih dana dosta pričalo - Vladimir nije ošišao Vagićevu na ćelavo.

"Da, to je bio najstrašniji momenat u mom životu", potreseno je rekla Ilijana i objasnila da joj je isekao nekoliko pramenova pa se ona na kraju sama ošišala jer na nekim delovima glave nije imala kosu.

foto: Printscreen

Pred sam kraj emisije, koja je izazvala najviše pažnje i interesovanja gledalaca do sada, postavljeno je i pitanje da li je istina da je Ilijana razbila Vladimiru nos dok su bili u vezi. Detektor laži je potvrdio da je to istina, na zaprepašćenje mnogih.

"Ja ga jesam udarila, ali mu nisam razbila nos", rekla je ona, dok je Dika ostao pri svom stavu.



"Tvrdim da mi je pesnicom polomila nos", izjavio je Zečević, što je poligraf prepoznao kao istinu.

foto: Printscreen

(Kurir, Ivan Ercegovčević/ Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir