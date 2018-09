KAD JE OVO DOŽIVEO OD LUNE, GAGI ZAPLAKAO U SEKUNDI! Denser otvorio dušu pred ćerkin ulazak u Zadrugu 2!

Pred sam ulazak u "Zadrugu 2" Luna Đogani poklonila je tati Gagiju automobil čija se vrednost procenjuje na 25.000 evra. Ovome se nije nadao, te je javno priznao da mu je ovaj gest izmamio i suze.

"Doživeo sam da mi ćerka kupi i pokloni auto. To je jedan neverovatan osećaj. Hvala joj puno, ja sam mnogo srećan zbog toga. Do juče sam vozio auto od 1000 evra. Boga mi, krenule su suze. Sam čin, sam gest od strane nje me je onako... dirnuo. Nisam ja neki fanatik za autima, ali sam njen gest me je oduševio", rekao je Gagi.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić)

